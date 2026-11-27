Un video muestra al hombre abordando una motocicleta en la localidad de Engativá, en Bogotá, el pasado 19 de septiembre, en la que sería la última imagen en la que se le vio. Su esposa y su madre no tienen ninguna noticia de él y su hijo de siete años espera volver a verlo para celebrar la navidad.

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Javier Eduardo González salió de su vivienda para realizar un servicio de transporte en motocicleta y aseguró que regresaría en un par de horas. Su intención era llevarle las onces a su hijo de siete años. Sin embargo, nunca volvió y desde entonces su familia no ha logrado establecer qué ocurrió con él.

Familia busca desesperadamente a Javier González, hombre desaparecido hace 78 días en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X CityTV / API

El hombre, de 26 años, permanece desaparecido en Bogotá. Según sus familiares, trabajaba durante las noches mediante plataformas de transporte y dedicaba el día al cuidado de su pequeño. La última comunicación que tuvieron con él fue antes de que saliera a trabajar.

Una de las pistas conocidas quedó registrada en un video que, según una publicación que circula en redes sociales, lo muestra abordando una motocicleta en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. Desde ese momento, sus seres queridos perdieron contacto con él.

Familia busca desesperadamente a Javier González, hombre desaparecido hace 78 días en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X CityTV / API

“Estamos muy preocupados. Ya son 78 días sin mi esposo, no sabemos nada de él, no tenemos una pista de su paradero”, manifestó Natalia Ríos López, su esposa.

Familia busca desesperadamente a Javier González, hombre desaparecido hace 78 días en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X CityTV / API

Una versión sobre el río Juan Amarillo aumenta la angustia

La incertidumbre también ha llevado a la familia a buscar respuestas en diferentes lugares. Natalia contó que recibió información según la cual Javier habría sido arrojado al río Juan Amarillo. No obstante, aclaró que no sabe si esa versión es cierta y pidió acompañamiento de las autoridades para realizar un recorrido por el sector.

“No sabemos si es cierto o no, pero yo quisiera salir de la duda, que nos hagan un acompañamiento a hacer un recorrido”, expresó.

En un reporte publicado en septiembre, se informó que la SIJIN Bogotá investigaba la desaparición y que la familia solicitaba revisar cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del hombre.

Su hijo espera que regrese para Navidad

La ausencia de Javier también golpea a su hijo, quien no pierde la esperanza de volver a verlo. El pequeño quiere compartir con su padre las celebraciones de fin de año y contarle que logró pasar el año escolar.

“Quiero que mi papá regrese porque me hace mucha falta. Yo quiero que mi papá vea que yo pasé el año. Él ha sido el mejor papá del mundo y quiero que esté conmigo en Navidad”, manifestó el niño.

La familia asegura que ya presentó las denuncias correspondientes, pero continúa sin respuestas sobre el paradero de Javier. Su madre, Esperanza Rojas, pidió que la persona que pueda tener información sobre él ayude a que regrese a casa.