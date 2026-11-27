Comerciantes, fabricantes, confeccionistas y emprendedores buscan atraer compradores en plena antesala navideña, con promociones que estarán disponibles durante los tres días de este fin de semana.

Black Friday se jugará el 25 % de las ventas navideñas: así se alista el comercio para esta fecha

El Black Friday dejará de ser una jornada exclusiva de las grandes cadenas comerciales para llegar también a uno de los sectores más tradicionales del comercio bogotano. San Victorino se suma por primera vez a esta temporada internacional de descuentos con una apuesta que busca atraer compradores durante el último fin de semana de noviembre.

Entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, fabricantes, confeccionistas y emprendedores ofrecerán promociones especiales en diferentes productos, aprovechando la antesala de la temporada navideña. La iniciativa pretende dar mayor visibilidad a los negocios nacionales y competir con las ofertas que habitualmente protagonizan las grandes superficies y plataformas digitales.

Pero los descuentos no serán el único atractivo. La programación anunciada por el centro comercial VISTO también contempla batallas de ‘freestyle’, una apuesta de entretenimiento que acompañará la jornada comercial. De acuerdo con su agenda, habrá 24 cupos para marcas y otros 24 para participantes de las competencias.

Batallas de 'Freestyle' durante el 'Black Friday del 27 al 29 de noviembre en San Victorino, Bogotá Foto: Captura de pantalla Página web Centro Comercial Visto / API

Los fabricantes colombianos buscan ganar terreno

Detrás de esta iniciativa hay comerciantes que esperan aprovechar la temporada para fortalecer sus ventas y conseguir nuevos clientes.

Bogota, Colombia, Plaza la Mariposa de San Victorino market, vendor selling activewear, jackets and athletic shoes. (Photo by: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

San Victorino comercio de juguetería en temporada de navidad Bogotá diciembre 12 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Uno de ellos es Óscar Peña, quien participará con descuentos en chaquetas, blusas, buzos y faldas.

“La idea es unirse a los descuentos que hacen prácticamente en todo el mundo. Nos parece una buena alternativa para ofrecer buenos precios, fidelizar clientela y darnos a conocer un poco más”, explicó.

La oferta no se limitará a prendas de vestir; también harán parte de la jornada productos de moda, accesorios, perfumería, calzado y otras alternativas para los regalos de Navidad.

Una apuesta para las compras de fin de año

La actividad coincidirá con el tradicional ‘Madrugón de San Victorino’, una dinámica comercial que atrae compradores desde las primeras horas del día, especialmente a quienes buscan adquirir productos al por mayor.

Más allá de las promociones, los comerciantes esperan que esta primera participación en el Black Friday permita impulsar el consumo de productos nacionales y fortalecer a los pequeños negocios, talleres de confección y familias que dependen de esta actividad económica.

Así, San Victorino busca hacerse un espacio en una de las temporadas comerciales más importantes del año, con una combinación de descuentos, manufactura colombiana y entretenimiento.