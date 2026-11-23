El Black Friday, una jornada de descuentos que se realizará el viernes 27 de noviembre, es considerado por el gremio de los comerciantes como el gran detonante comercial de fin de año.

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Según las estimaciones de Fenalco, esta sola jornada concentra entre el 15 % y el 25 % de las compras navideñas del país.

Y, de acuerdo con sus encuestas, cerca del 80 % del comercio del país se suma a esta actividad y 4 de cada 5 establecimientos lanzan sus promociones desde el inicio de esta semana.

Además, el ‘Black Friday’ tendrá integrada una jornada de ‘Bogotá Despierta’, esto para extender los horarios en los establecimientos comerciales y fomentar las compras presenciales en las calles.

La fecha también impulsa el comercio digital. De acuerdo con las cifras consolidadas por Fenalco Bogotá Cundinamarca, las ventas por canales digitales han registrado un crecimiento anual cercano al 20 %, alcanzando históricamente alzas mensuales superiores al 35 % durante el mes del ‘Black Friday’.

Entre las categorías que lideran las compras están vestuario, calzado, juguetería, turismo y tecnología, con incentivos de descuentos que superan en muchos casos el 60 %.

Así, Fenalco proyecta que esta fecha dinamizará equilibradamente las plataformas de comercio electrónico y los establecimientos presenciales.

Las jornadas de descuento de noviembre marcarán el punto de partida de la temporada de compras decembrina. Foto: Getty Images

¿Cómo se van a financiar las compras del Black Friday?

Una de las alternativas para pagar las compras decembrinas que cobra relevancia durante esta época de descuentos es la financiación directa en el comercio.

Addi, la plataforma fintech colombiana, registró durante el fin de semana de ‘Black Friday’ en 2025 financiación por más de $140.700 millones, es decir, cerca de 320.000 créditos.

El 58 % de estas ventas financiadas fue en tiendas físicas, mientras que el otro 42 % fue en canales de comercio electrónico.

Para esta jornada de descuentos de 2026, la plataforma consolida una red de 60.000 comercios aliados y cobertura en más de 100.000 puntos físicos.

Además, anunció un acuerdo estratégico con dLocal, una empresa fintech uruguaya de pagos transfronterizos, para ofrecer diferir en cuotas compras en comercios internacionales.