Las mujeres embarazadas cuentan con garantías especiales para acceder y permanecer en el mercado laboral en Colombia. Así lo reiteró la Corte Constitucional en la Sentencia T-343 de 2026, en la que estableció importantes precisiones sobre la estabilidad laboral reforzada y la prohibición de discriminación por razones relacionadas con la maternidad.

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Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es que ninguna mujer tiene la obligación de comunicar que está embarazada antes de ser contratada o al comenzar a trabajar. Por lo tanto, una empresa o entidad no puede cuestionarla ni perjudicarla laboralmente por no haber compartido esa información.

Una persona no puede ser despedida por estar embarazada. Foto: Colprensa

La decisión también recordó que el embarazo no puede convertirse en un impedimento para conseguir empleo ni en una justificación para terminar una relación laboral.

¿Qué pasó en el caso que estudió la Corte?

El pronunciamiento surgió de la tutela presentada por una funcionaria de la Rama Judicial que trabajaba como escribiente en un juzgado de Bogotá mediante un nombramiento provisional.

La mujer comunicó que estaba embarazada mientras permanecía vinculada a la entidad. Sin embargo, su relación laboral terminó cuando llegó la fecha establecida para finalizar su nombramiento.

El problema surgió porque, después de su salida, el mismo puesto fue ocupado nuevamente por otra persona bajo la modalidad de provisionalidad. La funcionaria consideró que la decisión desconocía sus derechos y acudió a la acción de tutela para solicitar protección.

Al estudiar el caso, la Sala Sexta de Revisión encontró que la entidad no había explicado de manera suficiente cuáles eran las razones objetivas que justificaban su desvinculación. Además, determinó que el simple vencimiento del plazo del nombramiento no era suficiente para justificar el retiro en esas circunstancias.

Las mujeres embarazadas tienen una serie de derechos. Foto: Getty images

¿Una empresa puede exigir que una mujer informe si está embarazada?

No. La Corte fue enfática en que revelar un embarazo no es un requisito para acceder a un puesto de trabajo.

Esto significa que las mujeres pueden participar en procesos de selección y comenzar una relación laboral sin tener que informar previamente sobre su estado de gestación.

El alto tribunal advirtió que exigir esa información o cuestionar a una trabajadora por no haberla proporcionado puede reforzar prejuicios sobre la maternidad y convertirse en una forma de discriminación.

En ese sentido, las oportunidades laborales deben evaluarse a partir de las capacidades y los requisitos necesarios para desempeñar el cargo, sin que la posibilidad de ser madre represente una desventaja.

La protección no se limita a quienes tienen contratos laborales a término indefinido. La Corte recordó que las mujeres embarazadas también cuentan con estabilidad laboral reforzada cuando ocupan cargos públicos mediante nombramientos provisionales.

Aunque esta modalidad de vinculación no garantiza que una persona permanezca indefinidamente en el cargo, su retiro debe estar sustentado en motivos objetivos, debidamente explicados y compatibles con las garantías constitucionales.

Por esa razón, una entidad no puede limitarse a señalar que terminó el periodo establecido en el nombramiento si no demuestra las circunstancias que justifican la desvinculación.

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El análisis debe tener en cuenta la protección especial de la maternidad y evitar decisiones que puedan encubrir actuaciones discriminatorias.

En la Sentencia T-343 de 2026, la Corte amparó los derechos fundamentales de la funcionaria a la estabilidad laboral reforzada, la igualdad y no discriminación, el debido proceso, el mínimo vital y el derecho de petición.

Como parte de las medidas de protección, ordenó: