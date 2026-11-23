La aerolínea española Plus Ultra habría puesto fin a su operación regular en América Latina, luego de interrumpir los vuelos que todavía mantenía hacia Caracas, Venezuela. Esta decisión se produce después de que la compañía suspendiera sus conexiones con Buenos Aires y Lima, dejando prácticamente desarticulada su red de destinos en la región.

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La cancelación del servicio hacia Caracas representa el último paso de una reducción progresiva de su presencia en el mercado latinoamericano. En meses anteriores, la empresa también había disminuido sus frecuencias hacia Argentina y dejado de comercializar conexiones con otros destinos, entre ellos Bogotá y Montevideo.

Plus Ultra ha señalado la cancelación de vuelos en varios países. Foto: NurPhoto via Getty Images

La decisión se conoce en un momento complejo para la compañía, que atraviesa dificultades económicas y adelanta conversaciones con sus acreedores para reorganizar sus compromisos financieros. El objetivo de este proceso es encontrar alternativas que permitan sostener la actividad empresarial y evitar un escenario de insolvencia.

Entre los factores que han presionado sus resultados figura el incremento de los costos del combustible, que habría elevado considerablemente los gastos previstos por la aerolínea. A esto se suman las pérdidas operativas registradas durante los primeros meses del año y la necesidad de revisar su estructura de costos.

El panorama también contempla posibles ajustes laborales. La compañía prepara medidas de reorganización interna que podrían afectar a parte de sus trabajadores en España, donde concentra sus principales actividades administrativas y operativas.

Aerolínea Plus Ultra Foto: NurPhoto via Getty Images

La situación de Plus Ultra supone un cambio relevante en la conectividad entre España y América Latina, especialmente para los pasajeros que utilizaban sus servicios hacia distintos mercados de la región.

Su retirada de estas rutas deja a otras aerolíneas con una mayor participación en los enlaces entre Madrid y los destinos latinoamericanos.

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Por ahora, el futuro de la compañía dependerá de los resultados de las negociaciones financieras y de las alternativas que consiga establecer para garantizar su continuidad.