María Claudia Lacouture dejará la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), cargo que ocupa desde 2017, para asumir la dirección de la agenda de turismo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, a partir de enero de 2027.

La decisión fue confirmada por la junta directiva de AmCham Colombia, mediante un comunicado fechado el 18 de noviembre. Su renuncia se hará efectiva el próximo 18 de diciembre, después de nueve años al frente de una organización dedicada a promover las relaciones comerciales y empresariales entre Colombia y Estados Unidos.

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Lacouture ejercerá su nueva responsabilidad desde Panamá y tendrá a su cargo una agenda de turismo con alcance iberoamericano. La junta directiva de AmCham anunció que iniciará el proceso de selección de su reemplazo, de acuerdo con las políticas internas de la asociación.

Al formalizar su renuncia, mediante una carta dirigida a Juan Pablo Rivera, presidente de la junta directiva de AmCham, la también exministra explicó que su retiro responde a la decisión de asumir un nuevo desafío profesional.

Sergio Díaz-Granados, actual presidente ejecutivo de CAF. Foto: CAF / API

En esa comunicación, hizo un balance de su gestión y reconoció que su tiempo en AmCham no estuvo exento de dificultades. También agradeció el respaldo de los empresarios afiliados, del equipo de trabajo y de los integrantes de la junta directiva, especialmente de Rivera y José Luis Sánchez.

Durante su presidencia, AmCham mantuvo interlocución con las autoridades colombianas y estadounidenses en asuntos relacionados con comercio, inversión y relaciones bilaterales.

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La junta destacó particularmente el diálogo que sostuvo la organización con la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

En su carta de despedida, Lacouture también reconoció el acompañamiento de los embajadores estadounidenses Kevin Whitaker y Philip Goldberg, así como de los encargados de negocios Francisco Palmieri, John McNamara, Jarah Hillsman y Hugo Guevara.

Lacouture estuvo 9 años frente a AmCham. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Su salida representa un cambio en la dirección de AmCham Colombia, una asociación con 71 años de existencia que reúne a empresas vinculadas con el comercio y la inversión entre ambos países.

Para Lacouture, el traslado a CAF supone regresar a una de las áreas de su trayectoria profesional: el turismo. En su carta sostuvo que esta actividad tiene capacidad para generar empleo e ingresos y promover el desarrollo de los territorios.

Desde AmCham, Lacouture ayudó a sostener un diálogo constante con la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Foto: Estados Unidos y Colombia 123RF

La ejecutiva señaló que desde su nueva posición buscará contribuir a la integración regional y al desarrollo de Colombia. Por ahora, AmCham Colombia no ha anunciado quién asumirá la presidencia ejecutiva.

Lacouture también dejará la presidencia de Aliadas, la Alianza de Asociaciones y Gremios, creada en 2021 para reunir a organizaciones empresariales de distintos sectores y representar sus intereses ante el Gobierno. En su reemplazo asumirá Ignacio Gaitán, actual presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), a partir del 18 de diciembre de 2026. El Consejo Directivo de dicho gremio también eligió por unanimidad a Ana Karina Quessep, presidenta de BPro, como su nueva vicepresidenta.