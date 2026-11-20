Un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando fue descubierto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante un operativo de control aduanero en Urabá, Antioquia. La mercancía, que pretendía ingresar irregularmente a Colombia, estaba distribuida en tres contenedores procedentes de Panamá.

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De acuerdo con el comunicado de la entidad, la operación permitió la aprehensión de 1.597.988 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas, cuyo valor en aduanas fue calculado en $10.014 millones.

#LoÚltimoDIAN | 🚨 La DIAN, con el acompañamiento de la Armada Nacional, aprehendió en Puerto Antioquia tres contenedores con cigarrillos de contrabando procedentes de Panamá. El operativo permitió impedir el ingreso irregular de 1.597.988 cajetillas al territorio aduanero nacional. Estas acciones fortalecen la lucha contra el contrabando y contribuyen a proteger la economía formal y el comercio legal. 🔎 Más información: https://t.co/FGzgHbFPdL #DIANContraElContrabando — DIANColombia (@DIANColombia) November 18, 2026

El procedimiento se llevó a cabo en Puerto Antioquia y contó con el acompañamiento de la Armada Nacional. Durante la intervención, las autoridades identificaron el cargamento e impidieron que los productos ingresaran al territorio aduanero nacional sin cumplir con los requisitos correspondientes.

¿Cómo encontró la DIAN el cargamento de contrabando?

Según explicó la entidad, el resultado fue posible gracias a las labores de perfilamiento, análisis de información y gestión del riesgo que adelantan sus equipos de control. Estas actividades permitieron detectar posibles irregularidades en la mercancía y orientar la intervención de las autoridades en el puerto.

La operación también contó con la participación de la Armada Nacional, cuyo acompañamiento hizo parte de las acciones coordinadas para fortalecer la vigilancia en los puntos de ingreso de mercancías al país.

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La Dian destacó que este tipo de procedimientos busca evitar que productos ingresen de manera irregular al mercado colombiano y afecten a los comerciantes que desarrollan sus actividades dentro de las normas legales.

El impacto del contrabando en la economía colombiana

La entidad advirtió que el comercio ilegal de cigarrillos tiene consecuencias para la economía formal, debido a que genera competencia desleal frente a los establecimientos que cumplen con sus obligaciones legales. Además, este tipo de actividades afecta el recaudo de recursos públicos.

La intervención tuvo lugar durante un operativo desplegado en Puerto Antioquia con el acompañamiento de la Armada Nacional. Foto: Dian.

Por esta razón, la autoridad aduanera señaló que continuará adelantando labores de vigilancia, inspección y control en coordinación con otras instituciones para detectar mercancías que pretendan ingresar irregularmente al país.

El operativo en Puerto Antioquia se suma a las acciones de las autoridades para combatir el contrabando y proteger el comercio legal en Colombia. En este caso, la mercancía aprehendida supera los $10.000 millones, una cifra que da cuenta de la dimensión del cargamento que fue detectado antes de su ingreso al mercado nacional.