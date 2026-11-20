La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer acompañamiento preventivo al proceso de selección que adelanta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para contratar una auditoría forense a los recursos parafiscales administrados por el Fondo Nacional del Ganado (FNG).

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La petición está relacionada con el concurso de méritos MADR-CM-005-2026, cuyo presupuesto oficial asciende a $658.865.400 y que tiene como propósito examinar el manejo de los recursos provenientes de la actividad ganadera y lechera en el país.

La Federación Colombiana de Ganaderos (@Fedegan) pidió a la @PGN_COL acompañar de manera preventiva el concurso de méritos MADR-CM-005-2026, con el que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural busca contratar, por $658.865.400, una auditoría forense a los recursos parafiscales ganaderos y lecheros que administra el Fondo Nacional del Ganado (FNG). 👉 https://t.co/kBAPDw9w75 Vía @ContGanadero — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 20, 2026

El pronunciamiento fue realizado por José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, quien considera necesario que el procedimiento contractual cuente con garantías suficientes de transparencia, objetividad y rigor técnico.

Entre las preocupaciones planteadas por la Federación se encuentran las condiciones establecidas para desarrollar la auditoría, los tiempos previstos para cumplir con el trabajo y los requisitos definidos para seleccionar al contratista.

Uno de los aspectos que genera inquietud es el alcance de la revisión, que contempla examinar información financiera, contable, administrativa, contractual y patrimonial del FNG correspondiente a 2024 y 2025. A esto se suman verificaciones y evaluaciones especializadas que requieren tiempo y capacidad técnica.

Para Fedegán, resulta importante establecer si el cronograma previsto permite desarrollar una investigación de esta magnitud con la profundidad necesaria y sin comprometer la calidad de sus resultados.

La Federación también considera pertinente revisar que las condiciones de participación no se conviertan en obstáculos injustificados para la presentación de propuestas y que los interesados tengan acceso equitativo a la información relacionada con el proceso.

Otro elemento central de la solicitud es la independencia del equipo auditor. La organización insiste en que cualquier conclusión sobre la administración de los recursos del Fondo Nacional del Ganado debe estar sustentada en documentos, evidencias y procedimientos técnicos, sin condicionamientos previos.

Fedegán aclaró que su petición no pretende bloquear la iniciativa del Ministerio de Agricultura ni desconocer sus facultades de inspección y supervisión.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan Foto: Esteban Vega

Por el contrario, sostiene que una revisión de los recursos parafiscales debe adelantarse bajo condiciones que permitan obtener resultados confiables y que ofrezcan garantías a todas las partes involucradas.

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Los recursos del Fondo Nacional del Ganado tienen origen en las contribuciones del sector ganadero y lechero, por lo que su administración y destinación tienen repercusiones directas sobre los productores y los programas que benefician a estas actividades.

Con la intervención preventiva solicitada, Fedegán busca que la Procuraduría examine los posibles riesgos del procedimiento antes de que avance la contratación y, si lo considera necesario, formule las recomendaciones correspondientes.