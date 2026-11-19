Durante la rueda de prensa del lanzamiento del Foro Internacional de la CAF 2027, el presidente de esta entidad, Sergio Díaz Granados, anunció que todos los recursos que se recojan durante los tres días de eventos serán destinados a los damnificados de los terremotos que han azotado a la región.

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El foro se realizará los días 27 y 28 de enero de 2027 en Ciudad de Panamá, que, según anunció el ejecutivo, se convertirá en la sede permanente de este importante evento.

Sergio Díaz-Granados, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Foto: Cortesía CAF

“Panamá ha acogido con especial disposición y hospitalidad las ediciones anteriores del Foro y ha ofrecido un entorno propicio para el diálogo, el intercambio y la cooperación regional. Por eso, hemos acordado establecer al país como sede permanente de este encuentro, una decisión que reconoce tanto su compromiso con la integración latinoamericana como sus ventajas estratégicas en materia de ubicación y conectividad”, señaló el presidente ejecutivo de CAF.

El foro tendrá, además, la participación de al menos 10 mandatarios de la región.

Entre ellos figuran el presidente José Raúl Mulino de Panamá; Rodrigo Paz de Bolivia, Yamandú Orsi de Uruguay, Laura Fernández de Costa Rica, Pedro Alliana de Paraguay; Irfaan Ali de Guyana, Nasry Asfura de Honduras, Daniel Noboa de Ecuador, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley y Luis Abinader de República Dominicana. También está confirmada la participación del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. En las próximas semanas se espera anunciar nuevas confirmaciones de mandatarios y otras figuras internacionales.

La agenda de 2027 contemplará 21 sesiones plenarias, 60 sesiones paralelas y 50 sesiones cerradas, con más de 350 panelistas del sector público y privado, la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil, así como misiones empresariales de los 5 continentes, con más de 5.000 empresarios.

Las conversaciones se articularán en torno a siete ejes temáticos: geopolítica y gobernanza global; economía, inversión y desarrollo empresarial; integración regional e infraestructura; tecnología e innovación para el desarrollo; medioambiente, clima y biodiversidad; transición energética y minerales estratégicos; y desarrollo social, talento y territorios.

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Entre los panelistas confirmados figuran los premio Nóbel de Economía Simon Johnson (2024) y Paul Romer (2018), así como el escritor Giuliano da Empoli; Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), además de Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, al frente de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); Jozef Síkela, comisario de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea, junto a expresidentes y referentes internacionales del pensamiento, la tecnología, la cultura y el deporte.

El encuentro incluirá también el Festival de Ideas “Voces por Nuestra Región” el 26 de enero y una Rueda de Negocios los días 28 y 29.