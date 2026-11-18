El Grupo Éxito anunció un plan de inversiones en Colombia de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares para el periodo comprendido entre 2027 y 2030. Los recursos se destinarán a la apertura y remodelación de almacenes, el desarrollo de proyectos inmobiliarios y la expansión de sus negocios de textiles, tecnología y comercio electrónico.

El anuncio fue realizado por Juan Lucas Vega Palacio, gerente general de Grupo Éxito, durante la Milagro Week, un encuentro empresarial celebrado en Nueva York que reúne a representantes del sector público, empresarios e inversionistas internacionales.

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La compañía concentrará sus inversiones en tres frentes: comercio minorista, desarrollo inmobiliario y fortalecimiento de su ecosistema de negocios, que incluye textiles y omnicanalidad.

En el negocio comercial, Grupo Éxito contempla ejecutar más de 100 proyectos de reformas y reconversiones de almacenes durante los próximos cuatro años. Adicionalmente, prevé realizar más de cinco aperturas anuales, lo que supondría al menos 20 nuevos establecimientos durante el periodo anunciado.

Inauguración de la Milagro Week. Foto: @scordeiroguerra

Estas inversiones estarán dirigidas a modernizar los espacios comerciales, adecuar los formatos existentes y ampliar la presencia de las diferentes marcas del grupo en el mercado colombiano.

En el frente inmobiliario, la empresa proyecta desarrollar más de 150.000 metros cuadrados de espacios comerciales. Esta línea de negocio comprende proyectos orientados a ampliar y fortalecer su infraestructura inmobiliaria.

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El plan también incluye más de 20 proyectos en el segmento textil, entre ellos la expansión de Arkitect mediante tiendas propias y nuevos formatos comerciales. La compañía continuará desarrollando sus marcas Arkitect, Bronzini y People.

En tecnología y omnicanalidad, las inversiones buscarán integrar los canales físicos y digitales de venta, fortalecer las plataformas comerciales y mejorar la eficiencia de las operaciones.

Con sus marcas Arkitect, Bronzini y People, el Grupo Éxito se ha consolidado como un importante jugador de la moda en Colombia. Foto: Archivo Particular

El Grupo Éxito cuenta actualmente con más de 30.000 trabajadores en Colombia. El programa anunciado también contempla recursos para modernización y mantenimiento de infraestructura.

Aunque la compañía presentó las principales líneas de inversión, no precisó cuánto destinará a cada negocio, cuáles serán las ciudades beneficiadas por las nuevas aperturas ni cómo se distribuirán los desembolsos entre 2027 y 2030.

Juan Lucas Vega, gerente general del Grupo Éxito Colombia. Foto: CORTESÍA GRUPO ÉXITO

Durante la Milagro Week, que se realiza en Nueva York entre el 16 y el 19 de noviembre, el Gobierno busca atraer capital al país. Hasta el 17 de noviembre acumulaba anuncios de inversión y financiación por más de 35.500 millones de dólares.

Entre ellos figuran 10.000 millones del Banco Mundial, 6.000 millones del BID y 5.400 millones de CAF. Avianca anunció 3.000 millones de dólares; Parex Resources, 2.500 millones; Greenwood Energy, 1.100 millones; Eli Lilly, 200 millones; Addi, 2.000 millones y Anglo Gold, 2.500 millones.