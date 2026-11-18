El proyecto férreo La Dorada-Chiriguaná logró su cierre financiero por un valor de 2,01 billones de pesos. Esta es una iniciativa estratégica en la recuperación de este sistema de transporte que beneficiará diferentes regiones del país.

Los recursos respaldan las inversiones previstas para la rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de los 526 kilómetros del corredor ferroviario que conecta el centro del país con la región Caribe. En esta operación financiera participan Bancolombia, Davivienda, Itaú, Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF. “Este respaldo representa un paso fundamental para la ejecución de la primera APP férrea de Colombia y refleja la confianza del sector financiero en el desarrollo de infraestructura ferroviaria como alternativa para fortalecer el transporte de carga y la competitividad del país”, señala un pronunciamiento de la concesión Línea Férrea Central, que lidera el proyecto.

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De acuerdo con la información de la concesión, el proyecto, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), contempla una inversión estimada de 3,4 billones de pesos y un plazo de concesión de diez años, impactando a cinco departamentos (Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar) y 25 municipios a lo largo de la región del Magdalena medio. “Su desarrollo permitirá fortalecer la conexión del centro productivo del país con los puertos del Caribe, facilitando el transporte de mercancías y promoviendo una mayor integración del sistema logístico nacional”, dijo la concesión.

Los recursos del cierre financiero permitirán respaldar la ejecución de las obras contempladas en el proyecto La Dorada-Chiriguaná. Foto: Concesión Línea Férrea Central

Agrega que los recursos permitirán respaldar la ejecución de las obras contempladas en el proyecto, entre ellas la rehabilitación de la línea férrea y sus puentes, recuperación de las estaciones, la implementación de sistemas de señalización y control de trenes, la construcción de un centro de control de operación, dos talleres de mantenimiento, un Centro de Transferencia de Carga, reasentamiento social, mantenimiento, operación del corredor férreo y la atracción de volúmenes de carga.

“Este hito representa un paso fundamental para el desarrollo del país y los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar, ubicados entre La Dorada y Chiriguaná, y la consolidación del transporte ferroviario en Colombia. La confianza de las entidades financieras que participan en esta operación, así como el respaldo y compromiso de los socios, Grupo Ortiz y Transferport, han sido fundamentales para sacar adelante este proyecto y los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y la ANI, también, con las autoridades locales, comunidades y grupos de interés, para avanzar en la modernización de un corredor estratégico para la conectividad, la competitividad y el desarrollo de las regiones”, afirma el pronunciamiento.

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La Concesión Línea Férrea Central ratificó su compromiso con las comunidades y autoridades de los municipios del área de influencia, manteniendo el diálogo, la articulación institucional y una gestión social y ambiental responsable durante las diferentes etapas del proyecto.

Por su parte, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad del Grupo Bicentenario, participó con hasta 248.360 millones de pesos en el cierre financiero.

“Este cierre financiero marca un paso decisivo para fortalecer el transporte férreo y la competitividad del país. Modernizar el corredor La Dorada–Chiriguaná permitirá movilizar más carga con mayor eficiencia y ampliar las alternativas de conexión para los productores colombianos”, afirmó Rafael Hertz, presidente encargado de la FDN.

La participación de la FDN combina un crédito de largo plazo y una línea de crédito que denomina revolvente, por un monto conjunto de hasta 248.360 millones de pesos. Esta estructura permite atender las necesidades de recursos durante la ejecución de las obras y ajustar la financiación a los flujos de ingresos del proyecto.

Las obras incluyen la rehabilitación de 98 puentes, la sustitución de 205 kilómetros de rieles, la construcción y rehabilitación del taller para vehículos pesados. Foto: Concesión Línea Férrea Central

Según la FDN, las intervenciones permitirán aumentar la capacidad máxima de carga por tren de 2.000 a 6.000 toneladas, ampliar su longitud de 50 a 100 vagones y elevar la capacidad de circulación de ocho a dieciséis trenes diarios. Asimismo, se espera reducir el tiempo de recorrido de 24 a 16 horas y aumentar la velocidad promedio de 30 a 45 kilómetros por hora.

Las obras incluyen la rehabilitación de 98 puentes, la sustitución de 205 kilómetros de rieles, la construcción y rehabilitación del taller para vehículos pesados y la adecuación de puntos de cruce que faciliten la circulación de los trenes.

Entre los beneficios estimados del proyecto se encuentran una reducción del 20 % en los costos de las cadenas logísticas y una disminución de aproximadamente 37.000 toneladas de CO₂ al año, contribuyendo a un transporte de carga más eficiente y sostenible.