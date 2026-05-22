Colombia iniciaría nueva era de trenes: este es el plan para revivir las vías férreas

El Gobierno nacional presentó una nueva hoja de ruta con la que busca impulsar la recuperación del sistema férreo colombiano, una estrategia que contempla proyectos de carga, transporte regional y corredores intermodales en distintas zonas del país. El anuncio fue realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y hace parte del borrador del documento CONPES para la modernización ferroviaria.

MinTransporte presenta el proyecto del tren interoceánico

La propuesta incluye iniciativas que ya cuentan con recursos asignados, otras que avanzan en fase de estudios y varias que serían ejecutadas durante las próximas dos décadas. Según explicó Planeación Nacional, el objetivo es fortalecer la conectividad entre regiones y recuperar parte de la infraestructura ferroviaria que permanece inactiva desde hace décadas.

Tren de la Vida y la Esperanza - imagen de referencia. Foto: Créditos - Página de la Presidencia de Colombia / API

Actualmente, de los 3.533 kilómetros de red férrea existentes en Colombia, solo el 36 % se encuentra operativo. De acuerdo con el DNP, esta situación se produjo por la concentración histórica de la inversión pública en el transporte carretero, mientras que el modo ferroviario recibió menos del 15 % de los recursos contemplados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI). La meta del Gobierno es que, después de 2035, más del 75 % de la red ferroviaria esté en funcionamiento.

Entre los proyectos priorizados aparece el corredor La Dorada–Chiriguaná, considerado el principal eje de carga entre el interior del país y la región Caribe. Esta iniciativa ya se convirtió en la primera Asociación Público-Privada ferroviaria del país y contará con una inversión de $2,27 billones durante diez años para intervenir 256 kilómetros de vía férrea.

Otro de los proyectos mencionados es el Regiotram del Norte, que tendría respaldo financiero por $17,3 billones mediante el CONPES 4190. El plan también contempla la recuperación de los corredores Bogotá–Belencito y Yumbo–Caimalito, declarados estratégicos a través del CONPES 4160, con una inversión pública de $1,5 billones.

Dentro de la primera etapa del plan, prevista hasta 2035, también se encuentran la Red Férrea del Pacífico y nuevos proyectos como el Tren del Huila, el Tren del Catatumbo y los estudios para corredores internacionales y regionales entre Villavicencio y Puerto Gaitán, además del Canal Interoceánico Juradó–Acandí. Según Planeación Nacional, el contrato de prefactibilidad del Tren del Huila podría adjudicarse durante la primera semana de junio de 2026.

Imágenes del Regiotram Foto: Ministerio de Hacienda / Facebook

La segunda fase, planteada entre 2036 y 2045, contempla una inversión proyectada de $10,14 billones para desarrollar tres nuevos megaproyectos, como son el Tren del Carare, el Ferrocarril de Antioquia y el Tren de Norte de Santander. El Gobierno aseguró que estas obras buscan mejorar la conexión logística del país y fortalecer el comercio regional e internacional.

El borrador del CONPES también propone crear una Entidad Férrea Nacional encargada de la regulación y administración de la red, además de modernizar el material rodante mediante la adquisición de 30 locomotoras nuevas y la repotenciación de otras 15 antes de 2030.