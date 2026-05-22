La concesionaria APP GICA anunció restricciones temporales en el túnel de Gualanday, uno de los pasos clave entre Bogotá e Ibagué, debido a labores técnicas y de seguridad.

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¿Por qué cerrarán el túnel de Gualanday?

Las restricciones nocturnas comenzarán el 1 de junio y hacen parte de un plan de mantenimiento preventivo en uno de los corredores más importantes entre el centro y el occidente del país.

Los conductores que planeen movilizarse entre Bogotá, Girardot, Ibagué y Cajamarca durante los primeros días de junio deberán prepararse para modificaciones en sus recorridos.

La concesionaria APP GICA S.A. anunció cierres totales nocturnos en el túnel de Gualanday, infraestructura clave de la Variante Gualanday, ubicada en el departamento del Tolima.

De acuerdo con la información divulgada por la concesionaria y replicada por varios medios regionales y nacionales, las restricciones se aplicarán entre el 1 y el 5 de junio de 2026 en jornadas de 12 horas continuas.

Estas iniciarán cada día a las 6:00 de la tarde, finalizando a las 6:00 de la mañana siguiente.

La medida afectará el tramo comprendido entre el PR4+0000 y el PR0+0000 del corredor vial Girardot–Ibagué–Cajamarca, una conexión estratégica para el transporte de pasajeros y carga entre Bogotá y el suroccidente colombiano.

El túnel de Gualanday tendrá restricciones nocturnas mientras avanzan labores técnicas de mantenimiento y revisión de sus sistemas internos. Foto: Foto: X @lafm

Trabajos clave en el túnel de Gualanday

Según APP GICA, el cierre permitirá ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo dentro del túnel, especialmente en el sistema de ventilación, los equipos electromecánicos y la iluminación interna.

Estas labores buscan garantizar condiciones seguras de operación para los miles de vehículos que diariamente atraviesan esta infraestructura vial.

La concesionaria explicó que durante las jornadas nocturnas se activará un “Plan de Manejo de Tránsito” con apoyo de la Policía Nacional y de la Dirección de Tránsito y Transporte del Tolima.

Las autoridades orientarán a los conductores para evitar congestiones y minimizar riesgos en la zona.

Como ruta alterna, los vehículos que se movilicen en sentido Girardot–Ibagué deberán desviarse por la vía Ibagué–Espinal, conocida popularmente como las Curvas de Gualanday.

Aunque el tránsito no quedará suspendido completamente en el corredor, sí podrían presentarse mayores tiempos de desplazamiento durante las noches de cierre.

El túnel de Gualanday es considerado una pieza importante dentro de la conectividad vial del Tolima.

Su operación facilita el tránsito continuo en un tramo históricamente complejo por sus curvas y pendientes, además de servir como paso frecuente para vehículos de carga que conectan el interior del país con el puerto de Buenaventura y otras regiones del occidente colombiano.