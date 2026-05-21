Pacífico 1: obras en punto clave de la vía avanzan en su estabilización y manejo controlado del tráfico

Esta infraestructura es considerada estratégica porque permite reducir tiempos de viaje y facilitar el transporte de mercancías desde los centros productivos hacia los puertos del Pacífico. La concesionaria Covipacífico informó en 2025 que las obras ya fueron entregadas y este 2026 continúan ajustes operativos del corredor Pacífico 1, un megaproyecto que contempla 50,2 kilómetros de intervención vial en Antioquia.

Precisamente, la Concesionaria Pacífico 1 informó que las obras del Retorno 2 en el sector Las Areneras, en jurisdicción de Amagá, alcanzan un avance cercano al 60 %. Esta intervención hace parte de la solución integral de movilidad prevista para este tramo del corredor e incluye la estabilización de los taludes 21, 22 y 23, así como la conexión de la calzada izquierda con el Puente 23.

En el sector Las Areneras, en Amagá. Foto: Captura de Pantalla X@elcolombiano

A la fecha, los taludes 21 y 22 ya se encuentran terminados, mientras que el talud 23, de aproximadamente 150 metros de altura, registra un avance de alrededor del 30%. En este frente de obra se adelanta el movimiento de más de 315.000 metros cúbicos de material arenoso y la instalación de 1.926 anclajes. Bajo condiciones climáticas y geológicas favorables, la proyección es culminar estas obras durante el primer trimestre de 2027.

Debido a los trabajos que se desarrollan sobre la calzada en servicio, se mantiene el manejo de tráfico con paso a un carril, considerado uno de los principales desafíos operativos de esta etapa constructiva. Esta medida permite ejecutar excavaciones y maniobras técnicas de alta precisión, reduciendo riesgos asociados a posibles desprendimientos de material y garantizando condiciones seguras tanto para los usuarios como para el personal en obra.

La concesionaria recordó además que el Retorno 1, ubicado en el sector Carcafé, ya se encuentra en operación. Una vez finalicen las obras en Las Areneras, el corredor contará con doble calzada continua en este tramo, mejorando las condiciones de seguridad, movilidad y conectividad para los usuarios del suroeste antioqueño y el suroccidente del país.

Según la concesión, Pacífico 1 comprende la construcción de 32.2 km de vía nueva, más 18 km de mantenimiento a la vía existente, para un total de 50.2 km de vía concesionada, además de 3 intercambios viales de tipo desnivel en Camilo C, Titiribí y Sinifaná.

Obras Pacífico 1 siguen respetando el cronograma previsto. Foto: Suministrada a SEMANA

Específicamente, ¿cuáles son las características de los túneles?

Son 2 túneles dobles

Túneles Sinifaná: cada tubo de 1.4 km, para un total de 2.8 km.

Túneles Amagá: cada tubo de 3.6 km, para un total de 7.2 km.

El proyecto está divido en 4 unidades funcionales