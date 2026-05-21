Lista de Selección Colombia al Mundial 2026: filtran el ‘palo’ que metería Néstor Lorenzo

En medio de las especulaciones, surgió un rumor sobre la sorpresa que metería Néstor Lorenzo en los convocados de la Selección Colombia al Mundial 2026. Se trataría de Juan Camilo Portilla, volante que ya ha hecho parte del proceso y que presta sus servicios al Paranaense de Brasil.

Juan Camilo Portilla con la camiseta de la Selección Colombia. Foto: AFP

Así reaccionó Jhon Jáder Durán tras no ser llamado a la concentración de la Selección Colombia

Eso quiere decir que Portilla entraría en los planes de la Selección Colombia y acompañaría a otros futbolistas que ya serían fijos para el entrenador argentino, como el caso de Richard Ríos o Jefferson Lerma.

“Juan Camilo Portilla estaría en el Mundial 2026”

La información la reveló El Vbar Caracol, este jueves 21 de mayo, por medio de su cuenta de X. Incluso, añadieron que Lorenzo dejaría fuera del llamado al joven Yaser Asprilla, uno de los futbolistas con más proyección en Colombia.

🇨🇴🏆¡YÁSER ASPRILLA NO ESTÁ EN EL GRUPO DE LOS 26, PERO JUAN CAMILO PORTILLA SI ESTARÍA!



💣El jugador de Galatasaray no estaría en la lista final para el mundial, mientras que el volante de Paranaense si



🎥Véalo aquí: https://t.co/BjVv9DUy3g



📻💻#ELVBAR en #ASColombia pic.twitter.com/CD3G4tHiKy — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 21, 2026

Resta esperar hasta que se confirme o no la presencia de Juan Camilo Portilla en la convocatoria final de la Selección Colombia. Mientras tanto, los jugadores del combinado tricolor, incluidos en la prelista, se van sumando al campamento en Medellín.

De los 55 de la prelista, Néstor Lorenzo solo podrá elegir 26. La opinión ha mostrado que gran parte del proceso reciente del entrenador entraría en el llamado definitivo.

¿Cuáles son las opciones de volantes en la prelista de Selección Colombia?

Tomando en cuenta la prelista de la Selección Colombia, estas son las opciones que tiene Néstor Lorenzo en la posición de volante central: Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Nelson Deossa, Richard Ríos, Sebastián Gómez y Wilmar Barrios.

Prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: Web oficial de la FCF.

Son nombres de peso, con varios jugando en Europa y siendo protagonistas en sus clubes. Que Portilla entre o no en el listado definitivo variará según lo que vea Lorenzo en su campamento, y el desempeño de los futbolistas.

Lo cierto es que la espera está llegando a su fin. El debut de Colombia será el 17 de junio, ante Uzbekistán a partir de las 9:00 p.m. en el estadio Ciudad de México. Un duelo clave en las aspiraciones de ambos por seguir con vida.

Luego le hará frente a RD Congo, el 23 de junio, y cerrará contra Portugal el 27 de junio. Se trata del grupo K del Mundial 2026, siendo el encuentro entre La Tricolor y Os Lusos uno de los que más demanda de boletería tiene por parte de los aficionados.

Este Mundial 2026 es el objetivo por el que inició el proceso de Néstor Lorenzo. Su continuidad en Colombia, después de la competencia, es un misterio. Unos dicen que seguirán, otros que puede ser el fin de su estancia.