“Me encerró en un baño”: el crudo relato de Diana Ángel sobre el acoso que sufrió a los 17 años en la televisión

La reconocida actriz bogotana Diana Ángel, recordada por sus papeles emblemáticos en producciones como Francisco, el matemático y La hija del mariachi, compartió públicamente una de las experiencias más complejas de sus inicios en la televisión colombiana. En declaraciones recientes, la artista reveló que fue víctima de acoso por parte de un miembro de producción cuando aún era menor de edad, un hecho que, según su testimonio, derivó en represalias laborales en su contra tras haber decidido denunciarlo de manera oportuna.

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De acuerdo con el relato compartido por la actriz, el incidente ocurrió a mediados de la década de 1990, un período en el que se abría paso en la industria del entretenimiento nacional. Ángel detalló que la situación involucró a un asistente de dirección de la época.

“Fui víctima de un asistente de dirección que me encierra en un baño, me acosa, yo lo denuncio, pero me echaron a mí. Entonces, en ese momento yo estaba muy chiquita, yo tenía como 17 años. En ese momento dije: ‘Esto es difícil’”, manifestó la artista al rememorar el impacto del suceso.

La actriz enfatizó el dilema ético y emocional que enfrentó a tan corta edad, ante el temor de las consecuencias sobre su futuro profesional. Sin embargo, optó por no guardar silencio, una acción que terminó afectando su permanencia en el proyecto de ese entonces.

“En el momento en el que yo denuncio y me echan a mí, digo: ‘Pues caramba, yo también tenía mi derecho de hablar, ¿no?’ Y que me echaran a mí es una represalia”, afirmó, señalando que estas dinámicas estructurales dentro del medio audiovisual presuntamente datan de tiempo atrás.

Para Diana Ángel, visibilizar estos casos no busca generar un escándalo pasajero, sino sentar un precedente necesario para la protección de las nuevas generaciones de actrices y trabajadoras del sector audiovisual. Al equiparar la necesidad de transparencia con coyunturas de archivo internacional, la bogotana insistió en que el volumen de testimonios actuales impide que la problemática pase desapercibida.

“Siento que estas mujeres valientes que han decidido hablar, han decidido acusar y ya no son pocas, son muchas, pues aquí ya no se puede tapar el sol con un dedo”, argumentó la actriz.

Expresó su deseo de que la exposición de estas experiencias se traduzca en transformaciones tangibles dentro de los set de grabación: “Esperemos que con estos casos por lo menos se siente un precedente y se proteja a las mujeres en el trabajo. Fue una experiencia muy fuerte en realidad”.

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El relato de este episodio de acoso se suma a las recientes reflexiones de la actriz sobre su panorama laboral general dentro de la televisión abierta del país. Ángel expuso que lleva más de una década sin formar parte de los repartos de actuación de las principales cadenas tradicionales de televisión en el país, una situación que vincula a su presidencia en la Asociación Colombiana de Actores (ACA).

A pesar de manifestar que no ha vuelto a ser llamada para producciones en la televisión nacional desde hace 11 años, la actriz aclaró que su carrera permanece activa. En los últimos años, ha enfocado su ejercicio profesional en formatos alternativos que incluyen el teatro, canales de televisión regional y producciones de alta difusión para plataformas internacionales de streaming como Netflix y Amazon Prime.