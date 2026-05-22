“Qué emoción”: la reacción de Jhonny Rivera ante los rumores de embarazo de su esposa

Jhonny Rivera, reconocido cantante de música popular, volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de reaccionar de manera inesperada a un comentario sobre un supuesto embarazo de su esposa, Jenny López.

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El reconocido cantante de música popular respondió con humor y sorpresa durante una dinámica de preguntas en Instagram, dejando una escena que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El artista, que hace algunos meses llegó al altar con la joven cantante, suele compartir detalles de su vida personal y profesional con la comunidad digital que lo acompaña en redes sociales como Instagram, por donde estuvo resolviendo algunas inquietudes de sus fans.

Jenny López y Jhonny Rivera Foto: Instagram @jennylopez_oficial

“Yo sé que ya estás esperando tu segundo hijo”, escribió uno de los usuarios, dando por hecho que Jenny López estaría embarazada. La afirmación tomó por sorpresa tanto al intérprete como a su esposa, quienes reaccionaron inmediatamente entre risas y miradas de desconcierto.

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Jhonny Rivera decidió responder en video y, fiel a su estilo espontáneo, lanzó una frase que generó todo tipo de comentarios entre los internautas. “¿En serio? Amor, yo no sabía. ¿Tú sabías?”, expresó el cantante mientras volteaba a mirar a Jenny López.

La joven artista no tardó en seguir el juego y respondió con naturalidad: “Yo tampoco sabía”. Sin embargo, el momento no terminó allí, pues Rivera cerró la conversación con una frase que terminó desatando reacciones en redes sociales. “Yo creo que nos cogiste de sorpresa, no teníamos ni idea, qué emoción”, dijo entre risas.

La escena fue tomada con humor por parte de la pareja y muchos usuarios destacaron la complicidad que ambos reflejan frente a las cámaras. De hecho, desde que oficializaron su relación y posteriormente su matrimonio, Jhonny Rivera y Jenny López se han consolidado como una de las parejas más estables y comentadas de la farándula colombiana.