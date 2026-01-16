Gente

Jhonny Rivera reveló conversación que tuvo con la esposa e hija de Yeison Jiménez: “Ha dormido muy poco”

El famoso cantante se sinceró con sus seguidores y habló por medio de una transmisión en vivo.

16 de enero de 2026, 11:43 p. m.
Jhonny Rivera contó detalles del estado de la familia de Yeison Jiménez.
Jhonny Rivera contó detalles del estado de la familia de Yeison Jiménez.

Tras varios días del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, algunos de sus amigos y colegas han aparecido en redes sociales para hablar de lo sucedido y compartir el dolor por su partida. Además, han dado detalles sobre la situación que atraviesa la familia del artista y cómo ha sido para ellos afrontar todo lo ocurrido en los primeros días del año 2026.

En la noche del jueves 15 de enero, Jhonny Rivera se conectó a una transmisión en vivo a través de la plataforma de TikTok y respondió a quienes le preguntaron por Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena
El artista de música popular falleció el 10 de enero en medio de un accidente aéreo. Foto: instagram: @movistararenaco
Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

“Ella es muy fuerte, es muy fuerte. Lo que ha dormido es muy poco y aun así, ha sacado fuerzas de donde no tenía cuando había tanta gente hablándole. Es como difícil, es una situación muy compleja porque uno quiere estar ahí, pero tampoco quiere ser imprudente, tampoco quiere estar ahí asediándola”, dijo frente a miles de personas que se conectaron.

Por otro lado, habló de Camila, la hija de Sonia, quien creció junto a Yeison y a quien el artista también consideraba como su hija. Según reveló Jhonny, la joven abrió su corazón y le contó algunas anécdotas familiares; además, resaltó los momentos alegres que compartieron y la importancia que tuvo el artista a lo largo de su trayectoria en el mundo de la música popular.

“Cami, la niña mayor me dijo: ‘Ay, Jhonny, mi papá te quería tanto. Le encantaba remedarte, se la pasaba imitándote. Cantaba canciones tuyas con tu voz y te admiraba tanto, te quería mucho, mi papá, me dijo”, afirmó.

Ante esto, Rivera agregó que, en vida, Yeison le manifestó el gran cariño que le tenía y la admiración mutua que predominó durante los años en los que mantuvieron una amistad.

“Te odiaba”: Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

“A mí me impactó mucho eso porque él siempre me lo decía, él era muy querido y siempre me decía que me admiraba y yo lo admiro a él”, finalizó.

Por medio de la sección de los comentarios, los fanáticos de Yeison le agradecieron a Jhonny y compartieron importantes mensajes con respecto a Sonia Restrepo:

“Lo hace por los niños, esa es su fuerza”; “Qué triste, espero que Dios fortalezca su corazón”; “Pobrecita Sonia, sus hijos y su mamá, que Dios les dé mucha fuerza para continuar con sus vidas”; “Qué triste, la esposa de Yeison es una guerrera” y “Dios los bendiga hoy y siempre para que sepan manejar ese dolor”, escribieron.

