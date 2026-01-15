Gente

"Te odiaba": Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

El cantante fue contundente y reveló diferencias entre el fallecido artista y Giovanny Ayala.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

16 de enero de 2026, 1:10 a. m.
Los cantantes de música popular tuvieron una discusión en las redes sociales.
Foto: Instagram @ciroquinonez - @giovannyayala - @yeison_jimenez

La muerte de Yeison Jiménez ha generado una gran cantidad de reacciones y homenajes en Colombia, pues el artista de música popular era uno de los representantes del género con mayor éxito y reconocimiento de los últimos años.

El pasado miércoles 14 de enero se llevó a cabo un importante evento para honrar su carrera en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, en el que una gran cantidad de artistas del género cantaron sobre el escenario algunas de sus más famosas canciones e incluso escribieron una nueva tras lo ocurrido.

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.
Yeison Jiménez, Cantautor y compositor colombiano. Foto: Colprensa

Sin embargo, esto no fue del agrado de Giovanny Ayala, quien criticó fuertemente a sus colegas por medio de una reciente publicación en internet.

“Parecía una feria de carnavales de Barranquilla, uno de ‘mechoncito’ aquí, saltando y saltando y saltando. Yo dije: ‘Por Dios, ¿qué es esto?’. Buscando protagonismo, buscando como que la gente", mencionó, en lo que, según muchos, sería un ataque directo a Ciro Quiñónez.

Giovanny Ayala explotó contra artistas que cantaron en el homenaje de Yeison Jiménez: "Un carnaval"

Frente a estas palabras, Ciro rompió el silencio y, por medio de un comentario que él mismo replicó en sus historias de Instagram, respondió de manera contundente y dejó en claro el distanciamiento que existiría entre ellos desde hace varios años.

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba, porque fuiste un hpt en vida con Yeison, hablando muchas cosas de él; tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta. He dicho, mi querido olvidado Giovanny Ayala”.

En la sección de los comentarios, varios de los fanáticos de los artistas se pronunciaron y compartieron opiniones al respecto.

“Así se defiende a un amigo, la lealtad por delante, te felicito”; “Se tenía que decir y se dijo”; “Los que estuvieron, eran los que tenían que estar”; “De mal gusto esas peleas con un difunto de por medio”; Hay momentos en la vida en los que es mejor no decir nada" y “Lastimosamente, así se le responde a alguien que solo tiene odio y envidia en el corazón”, escribieron.

Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

¿Qué más dijo Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

Pese a que Ciro Quiñónez fue el único en reaccionar a las palabras de su colega, muchos otros fueron criticados por el intérprete de De rodillas te pido, quien no dudó en recalcar los comportamientos de los demás cantantes que, según su punto de vista, habrían cruzado la línea del respeto.

@radiola_tv

Giovanny Ayala critica a los artistas que estuvieron en el homenaje a Yeison Jiménez El cantante popular habló de Ciro Quiñonez, Pipe Bueno y Luis Alberto Posada tras el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá - - - yeisonjimenez giovannyayala giovannyayalafans giovannyayalaoficial giovannyayalaporsiempre yeisonjimenez_fans yeisonjimenezconelcorazon yeisonjimenezconelcorazón noticias ultimahora ULTIMAHORA RadiolaTv

♬ sonido original - Radiola TV - Radiola TV

“El otro que tenía que dar ejemplo, cogiéndole las pelotas ahí al otro. El que más tenía que dar ejemplo llegó un borracho. Y todos, todos borrachos, ¿qué es eso, por Dios? Sí, rico tomarse los traguitos y más unas canciones de esas, pero busquemos otro espacio, busquemos otro momento, un momento en el parchecito ahí, la rosquita y bacano, y no que los medios de comunicación los miraran", dijo en el video que se viralizó.

Los cantantes de música popular tuvieron una discusión en las redes sociales.

“Te odiaba”: Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

Pipe Bueno le respondió a seguidor que se burló de la muerte de Yeison Jiménez

Pipe Bueno estalla en redes tras comentario sobre su supuesta “maldición”: “No me jodas la vida”

Hermana de Yeison Jiménez no se guardó nada y arremetió contra Giovanny Ayala

“Vaya busque protagonismo en otro lado”: hermana de Yeison Jiménez estalla contra Giovanny Ayala y lo tilda de “oportunista”

Luis Alberto Posada

Hija de Luis Alberto Posada se pronunció tras problema en homenaje por muerte de Yeison Jiménez: “Una falta de respeto”

Giovanny Ayala explicó su ausencia en el homenaje a Yeison Jiménez y dio duras críticas por el evento.

Giovanny Ayala explotó contra artistas que cantaron en el homenaje de Yeison Jiménez: “Un carnaval”

Jhonny Rivera revela la conmovedora reacción de la esposa de Yeison Jiménez

Jhonny Rivera reveló la reacción de Sonia Restrepo, tras la muerte de Yeison Jiménez

Todo lo que hay que saber antes de ver Bridgerton 4

Todo lo que se conoce sobre ‘Bridgerton 4′ de Netflix: la historia del diamante de la temporada toma un giro inesperado

El cantante Julio Iglesias se toma con buen humor los memes que aparecen en redes sociales con su rostro.

Julio Iglesias rompió el silencio al ser denunciado por agresión sexual y ambas mujeres recibieron protección

Número relacionado con Yeison Jiménez cayó en la lotería.

Números del carro fúnebre de Yeison Jiménez cayeron en famosa lotería: esta fue la coincidencia

Bruce Willis y su esposa Emma Heming, quien da actualizaciones sobre su estado de salud.

La esposa de Bruce Willis reaparece en redes con un mensaje tras los rumores de la muerte del actor

