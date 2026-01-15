“Te odiaba”: Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez ha generado una gran cantidad de reacciones y homenajes en Colombia, pues el artista de música popular era uno de los representantes del género con mayor éxito y reconocimiento de los últimos años.

El pasado miércoles 14 de enero se llevó a cabo un importante evento para honrar su carrera en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, en el que una gran cantidad de artistas del género cantaron sobre el escenario algunas de sus más famosas canciones e incluso escribieron una nueva tras lo ocurrido.

Yeison Jiménez, Cantautor y compositor colombiano. Foto: Colprensa

Sin embargo, esto no fue del agrado de Giovanny Ayala, quien criticó fuertemente a sus colegas por medio de una reciente publicación en internet.

“Parecía una feria de carnavales de Barranquilla, uno de ‘mechoncito’ aquí, saltando y saltando y saltando. Yo dije: ‘Por Dios, ¿qué es esto?’. Buscando protagonismo, buscando como que la gente", mencionó, en lo que, según muchos, sería un ataque directo a Ciro Quiñónez.

Giovanny Ayala explotó contra artistas que cantaron en el homenaje de Yeison Jiménez: “Un carnaval”

Frente a estas palabras, Ciro rompió el silencio y, por medio de un comentario que él mismo replicó en sus historias de Instagram, respondió de manera contundente y dejó en claro el distanciamiento que existiría entre ellos desde hace varios años.

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba, porque fuiste un hpt en vida con Yeison, hablando muchas cosas de él; tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta. He dicho, mi querido olvidado Giovanny Ayala”.

En la sección de los comentarios, varios de los fanáticos de los artistas se pronunciaron y compartieron opiniones al respecto.

“Así se defiende a un amigo, la lealtad por delante, te felicito”; “Se tenía que decir y se dijo”; “Los que estuvieron, eran los que tenían que estar”; “De mal gusto esas peleas con un difunto de por medio”; Hay momentos en la vida en los que es mejor no decir nada" y “Lastimosamente, así se le responde a alguien que solo tiene odio y envidia en el corazón”, escribieron.

Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

¿Qué más dijo Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

Pese a que Ciro Quiñónez fue el único en reaccionar a las palabras de su colega, muchos otros fueron criticados por el intérprete de De rodillas te pido, quien no dudó en recalcar los comportamientos de los demás cantantes que, según su punto de vista, habrían cruzado la línea del respeto.

@radiola_tv Giovanny Ayala critica a los artistas que estuvieron en el homenaje a Yeison Jiménez El cantante popular habló de Ciro Quiñonez, Pipe Bueno y Luis Alberto Posada tras el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá - - - yeisonjimenez giovannyayala giovannyayalafans giovannyayalaoficial giovannyayalaporsiempre yeisonjimenez_fans yeisonjimenezconelcorazon yeisonjimenezconelcorazón noticias ultimahora ULTIMAHORA RadiolaTv ♬ sonido original - Radiola TV - Radiola TV

“El otro que tenía que dar ejemplo, cogiéndole las pelotas ahí al otro. El que más tenía que dar ejemplo llegó un borracho. Y todos, todos borrachos, ¿qué es eso, por Dios? Sí, rico tomarse los traguitos y más unas canciones de esas, pero busquemos otro espacio, busquemos otro momento, un momento en el parchecito ahí, la rosquita y bacano, y no que los medios de comunicación los miraran", dijo en el video que se viralizó.