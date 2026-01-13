Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

La muerte de Yeison Jiménez ha causado un profundo dolor en su comunidad de seguidores, familiares y amigos, pues falleció en el mejor momento de su carrera, tras sufrir un accidente aéreo cuando se dirigía a cumplir con uno de sus compromisos laborales.

En medio del dolor, sus colegas se han pronunciado por la situación y han compartido algunos de sus mejores momentos a través las redes sociales.

Sonia Restrepo habló con Ciro Quiñónez tras la muerte de Yeison Jiménez. Foto: x

A través de una entrevista de Ciro Quiñónez con Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión, el artista reveló detalles de una reciente conversación que tuvo con Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, la cual lo marcó en medio del difícil momento que atraviesan.

“A mí también me impactó, me subió al segundo piso de su casa a hablar de que Yeison le había hablado. Me dijo que por favor no me dejara llevar nunca por la fama, por el ego, que tuviera los pies en la tierra, que nunca me quería ver ostentoso, que cuidara mi cuerpo, que me quería mucho y que, por favor, oráramos demasiado por él. Ella es una mujer muy espiritual, como me habló fue algo único”, contó con la voz entrecortada.

Manuela Gómez destapó la muerte de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos 3′: “En shock”

Por otro lado, habló de Taliana, la hija menor del intérprete de Ya no mi amor y Destino final, quien pese a su corta edad hizo una importante reflexión y se mostró tranquila y con ganas de ayudar a cada una de las personas que están sufriendo por la pérdida.

“Taliana es única, ella tendrá 7 u 8 años. Cuando yo llegué a verla, pues yo sé que es la adoración de Yeison y a mí se me partió el corazón. Ella me dijo: ‘no llores porque mi papá no sufrió, a mi papá le dio un paro antes de todo, y él lo sufrió y él no quiere que lloremos’. Ahí yo me derrumbé“.

Agregó: “Yo veía una niña tan fuerte, siento que mi Dios está obrando en una paz y en una fortaleza con Taliana, pero increíble”.

Finalmente, habló de Camila, hija de Sonia, quien fue adoptada por Yeison y quien recibió su amor y cariño durante muchos años, pues llegó a llevarla a algunos de sus conciertos más importantes y cantaron juntos sobre el escenario.

Fuertes críticas a Yeferson Cossio por su reacción a la muerte de Yeison Jiménez; fue confrontado

“Camila también es muy fuerte, ha estado dándonos más bien apoyo. Es que nosotros nos acompañábamos el 31 de diciembre, el 1 de enero, nos abrazábamos y compartíamos”, afirmó.