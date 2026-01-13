Manuela Gómez destapó la muerte de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos 3′: “En shock”

A tan solo unas horas del estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, cada uno de los participantes está creando su estrategia para permanecer en el reality el mayor tiempo posible, entre ellas la formación de amistades y equipos que se consolidarán con el paso de los días.

Unas de las famosas que parecen tener una alianza son Manuela Gómez, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, y Marcela Reyes, reconocida DJ que suma más de tres millones de seguidores en redes sociales.

Participantes del programa de RCN hablaron de la muerte de Yeison Jiménez. Foto: Instagram: @lacasadelosfamososcolombia1

A través de la transmisión 24/7, disponible en la aplicación oficial del Canal RCN, los fanáticos de la producción captaron el momento exacto en el que Manuela Gómez sostuvo una breve conversación con Marcela sobre la muerte de Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular más importantes de los últimos años.

¿Por qué es relevante esta conversación?

En internet, una gran cantidad de internautas generó conversación al respecto, pues una de las reglas principales de El Jefe en La casa de los famosos Colombia es no compartir ningún tipo de información sobre el mundo exterior, especialmente si no es de conocimiento de los demás compañeros.

“Miguel y yo lo admiramos”: el mensaje de María Claudia Tarazona tras la muerte de Yeison Jiménez

“Yo pensé que ya sabías, yo por eso te pregunté; si no, yo no hubiera dicho nada. Te lo juro, estoy segura de que de acá, mucha gente no sabe, pero yo no voy a decir nada, ¿para qué?“, dijo Manuela en medio de la preocupación, algunos segundos antes de irse a dormir.

Ante esta revelación, Marcela se mostró sorprendida y lamentó la pérdida del artista, y señaló que mantuvieron una amistad cercana durante muchos años y que, a lo largo de sus carreras en la industria del entretenimiento, tuvieron la oportunidad de compartir una gran cantidad de momentos especiales.

“No, yo no sabía, yo quedé en shock (…) Ay, no sabía lo de Yeison, no lo sabía. Estaba sin teléfono, estaba sin televisión, sin nada. 16 años de amistad”, mencionó frente a las cámaras del reality show.

Como era de esperarse, se generó debate en la sección de comentarios sobre lo que podría ocurrir con las participantes, ya que, teniendo en cuenta situaciones similares presentadas en temporadas anteriores, podrían recibir un castigo.

Yeison Jiménez hizo importante petición antes de morir; Diomedes Díaz está involucrado

“En varias ocasiones han dicho que los famosos llegaron en distintos momentos; Marcela llegó el viernes, por eso no sabía. En cambio, Manuela ingresó en sábado en la tarde, cuando el tema ya era noticia”; “Ay, Manuela se sacó solita”; “Yo creo que va a haber expulsión”; “No le pueden hacer nada, eso pasó dos días antes de que ellos estuvieran allá” y “Ellas están incomunicadas, si pusieron algo en sus redes sociales, fueron las personas encargadas de las cuentas”, son algunas de las opiniones que se leen.