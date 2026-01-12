“Miguel y yo lo admiramos”: el mensaje de María Claudia Tarazona tras la muerte de Yeison Jiménez

El pasado 10 de enero, la Aeronáutica Civil confirmó un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, lo que generó una profunda angustia entre los habitantes del territorio en el que cayó la aeronave, ya que se incineró y la totalidad de sus ocupantes falleció al instante.

Con el paso de los minutos se reveló la lista completa de los pasajeros, entre los que se encontraba Yeison Jiménez, uno de los artistas de música popular con mayor crecimiento y exposición de los últimos años en Colombia.

El cantante falleció en un accidente aéreo en Paipa, el 10 de enero de 2026. Foto: HELEN RAMÍREZ

Rápidamente, la noticia se hizo viral, causando un profundo dolor entre millones de personas que siguieron su carrera musical y se identificaron con sus éxitos.

Esto generó una gran cantidad de reacciones por parte de sus amigos, familiares, colegas y conocidos, quienes, por medio de sus redes sociales, compartieron algunas fotografías y videos de momentos en los que tuvieron la oportunidad de compartir, e incluso de asistir a varios de sus conciertos a lo largo de los años.

Una de las reacciones que llamó la atención fue la de María Claudia Tarazona, viuda del líder político y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en el año 2025 tras ser víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá, el cual lo dejó hospitalizado varios meses en la Fundación Santa Fe, hasta que murió el 11 de agosto.

“Con profundo dolor por la muerte de un ser humano extraordinario y un artista excepcional. Miguel y yo lo admiramos profundamente”, escribió María Claudia a través de las historias de Instagram, donde además compartió una fotografía que le habría tomado al artista en una de sus presentaciones.

María Claudia Tarazona se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez. Foto: Instagram @maclaudiat

Por otro lado, se refirió a la familia de Yeison Jiménez y se solidarizó con la situación que atraviesan, pues es consciente del dolor que causa una muerte y de lo complicado que puede resultar exponerse a la opinión pública en un momento tan difícil.

“Abrazo con amor y compasión a su esposa e hijos”, finalizó.

Viuda de Miguel Uribe Turbay envió mensaje tras siete meses de la muerte del político

En su más reciente publicación en redes sociales, María Claudia Tarazona abrió su corazón y, por medio de un emotivo mensaje, recordó a su esposo tras varios meses de haber perdido la vida.

“Amor de mi vida, ya hace 7 meses. El amor sigue intacto. La huella imborrable de tu vida nos sostiene. Miro al cielo y pido clemencia para nuestro profundo dolor. Te extrañamos cada segundo de nuestros días, amor mío”, escribió.