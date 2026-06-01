En el mundo de la televisión colombiana, los actores hacen casting, los directores eligen locaciones, los vestuaristas escogen cada detalle, pero lo que pocos saben es que las mascotas que aparecen en pantalla también pasan por un proceso de selección igual de riguroso, y a veces igual de emotivo.

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Eso fue exactamente lo que vivió la actriz Mabel Moreno para encontrar a Conchy, la perrita de su personaje en la nueva producción Susana y Elvira.

La actriz colombiana compartió en sus redes sociales un divertido y emotivo video en el que mostró cómo fue el proceso de casting para elegir a Conchy, la mascota de Elvira en la nueva producción.

Este detrás de cámaras rápidamente se robó la atención de los seguidores de la novela.

La misma actriz explicó desde el primer momento la importancia del proceso.

Mabel Moreno, actriz. Bogotá D.C 21 de Abril del 2026 Foto: PAULA LÓPEZ-SEMANA

“Tiene que haber una conexión real con la mascota que quede para ser mi mejor amiga en esta nueva aventura”, dijo durante el video.

No se trataba de elegir cualquier perrita bonita: se trataba de encontrar a la compañera perfecta para construir una historia creíble en pantalla.

Para el casting varias perritas llegaron, entre ellas Trufa, Lola, Chipa y Frida. Cada una participó en diferentes actividades junto a la actriz, quien evaluó la química y conexión que podían transmitir.

Este proceso visto desde afuera, tuvo toda la ternura del mundo: cuatro perritas compitiendo no con memorización de guion ni vestuario, sino con su manera natural de relacionarse con un ser humano.

Al final, hubo una ganadora indiscutible. La elegida fue Frida. Según contó Mábel Moreno, la conexión surgió de manera natural y especial. Incluso aseguró que fue la propia perrita quien terminó encontrándola a ella.

Mabel Moreno, actriz. Bogotá D.C 21 de Abril del 2026 Foto: PAULA LÓPEZ-SEMANA

Una descripción que cualquier dueño de perro entendería perfectamente: a veces no se elige al animal, el animal elige a su persona.

El video rápidamente llamó la atención de los seguidores de la nueva novela, quienes destacaron la ternura del proceso de selección y celebraron la llegada de Frida al elenco de Susana y Elvira.

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El caso de Conchy no es el primero en el que una mascota roba el protagonismo en una producción colombiana, pero sí uno de los pocos en que el proceso de selección se comparte con el público de manera tan cercana y transparente.

Esta decisión humaniza aún más a los actores y recuerda algo que los amantes de los animales ya saben de sobra: los perros no actúan.