En una conversación cercana y reveladora junto a Laura Tobón en su programa La Tobón Show, la actriz Mabel Moreno abrió su corazón y recordó una de las etapas más difíciles de su vida, cuando atravesó fuerte crisis de depresión.

Aunque dijo que siempre ha hablado de este tema de manera abierta, la creadora de contenido volvió a mencionarlo al hablar de su pódcast. Este pódcast lo creó para enfocarse en la salud mental y ayudar a otras personas que enfrentan lo mismo que ella vivió.

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“La terapia sí cambia vidas, de verdad. El tema de que el que va a terapia o al psicólogo está loco, no, hay que empezar a desdibujar eso lo más rápido posible; creo que estas generaciones lo tienen más claro”, comentó inicialmente.

“Yo siempre he sido muy abierta con las luchas que he tenido, con los dolores que he pasado y creo que son responsabilidades importantes. Yo tuve depresión en algún momento de mi vida, fue hace como unos 15 años”, agregó.

Sobre la razón detrás de esta fuerte crisis de depresión que atravesó, Mabel afirmó que, con el tiempo, entendió que todo había sido consecuencia de decisiones que fue aplazando durante años. “Yo estaba en un matrimonio que no me estaba haciendo feliz, estaba desconectada de mí”, dijo.

Al intentar ocultar lo que estaba sintiendo, llegó a un punto en el que colapsó emocionalmente y, según contó, comenzó a experimentar una profunda tristeza que decidió tratar con terapia y medicamentos en gotas.

“En la terapia me di cuenta de que lo que me estaba generando esa infelicidad era estar en un lugar donde no tenía que estar”, precisó.

Por eso, y a partir de su propia experiencia, la actriz mencionó que entiende perfectamente a quienes postergan decisiones importantes, ya que, aunque aceptar aquello que hace daño puede resultar doloroso, muchas veces parece aún más difícil abandonar espacios donde existe una “comodidad incómoda”, pues, en ocasiones, duele más pensar en irse que quedarse.

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“Cuando salí de allí entendí y dije: ‘Uy, me demoré mucho’, y mira, mi depresión se fue. Nunca más volví a tener un tema de estos, pero sé lo que se siente”, detalló, mostrándose más segura de sus decisiones, de lo que desea hacer y hacia dónde quiere ir.

“Muchas veces es un trabajo en el que no estás feliz, vas en piloto esperando qué, la vida es tuya y no la puedes aplazar más”, concluyó como reflexión, extendiendo una invitación a detenerse y consultar con un especialista si es necesario.