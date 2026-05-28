Parece que River Plate tiene su mirada fija en Nelson Deossa, mediocampista colombiano de 26 años que juega en Real Betis de España. Aparece en la baraja de opciones del cuadro millonario, según la prensa argentina, para reforzar de cara al segundo semestre.

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Nelson Deossa fue incluido en la prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026. Sin embargo, Néstor Lorenzo no lo metió en la convocatoria definitiva de 26 que viajarán a Norteamérica. Pero por lo hecho en Betis, el mediocampista parece tener mercado.

“River Plate tiene negociaciones abiertas por Nelson Deossa”

“River Plate tiene negociaciones abiertas por Nelson Deossa. Se trabaja fuertemente con Betis para poder contar con el mediocentro después del Mundial”, reveló el periodista Germán García Grova por medio de su cuenta de X.

🚨{EXCLUSIVO} #River tiene negociaciones abiertas por Nelson Deossa



📍Se trabaja fuertemente con #Betis para poder contar con el mediocentro 🇨🇴 después del Mundial



ℹ️ con @PSierraR pic.twitter.com/RU1kSm3qEg — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 28, 2026

Aunque el jugador tuvo tiempo de juego con Betis en esta temporada que pasó, es cierto que se quedó fuera durante varios partidos y eso generó polémica. Mucho se especuló sobre por qué el técnico Manuel Pellegrini dejó de tener en sus planes al cafetero, pero su salida parece casi inminente.

Nelson firmó con Betis en agosto de 2025, tras un brillante paso por Monterrey de México. La operación habría sido por cerca de 11 millones de euros, según Transfermarkt, y el contrato del colombiano con el elenco español va hasta junio de 2030.

Nelson Deossa con los colores del Real Betis español. Foto: Getty Images

Eso quiere decir que si River Plate o algún otro equipo se quiere hacer con los servicios de Deossa, deberá desembolsar una alta cantidad de dinero o llegar a un acuerdo económico. Por tanto, se vienen horas claves en cuanto al tema.

Huila, Junior y Atlético Nacional fueron los tres equipos del FPC que tuvieron a Deossa en sus filas. Los desempeños del jugador en estos equipos le abrieron la puerta para que desde el fútbol mexicano lo vieran y contaran con sus servicios.