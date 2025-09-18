Para el Mundial United 2026, la Selección Colombia quiere contar con la mayor cantidad de jugadores activos al más alto nivel.

Uno que dio buenas sensaciones recientes fue Nelson Deossa, quien pertenecía a Monterrey de México y durante el último mercado de pases dio el salto a Real Betis, de España.

Aunque se presagiaba como una de las grandes novedades de las nacionales, al volante le ha costado más de lo esperado acentuarse en tierras ibéricas.

Nelson Deossa solo ha jugado dos partidos en Real Betis. | Foto: Prensa Real Betis.

Desde que llegó al conjunto verdiblanco no ha podido jugar muchos compromisos a nivel local. Apenas disputó 18 minutos ante Athletic Club y 45 con Levante.

Justo en el último juego en mención fue tenido en cuenta como titular por Manuel Pellegrini, quien también lo sacó en el medio tiempo por molestias físicas.

En la previa de un nuevo duelo liguero que jugará Betis este viernes, durante la rueda de prensa se le consultó al chileno por la salud de Deossa.

Sus palabras fueron más que certeras para determinar lo que viene pasando con el volante de Selección Colombia.

“Nelson ya venía con un tobillo medio complicado. Tuvo también molestias en este último partido, en el primer tiempo que jugó”, dictaminó Pellegrini.

Inmediatamente después, el entrenador dio de baja al cafetero para el compromiso de LaLiga, ante Real Sociedad.

“No son exactas las mismas molestias en el mismo tobillo, pero creo que era arriesgado exigirle para el día de mañana”, explicó.

De acuerdo con la información de El Chiringuito, el afectado “continúa siendo ausencia en el entrenamiento del Real Betis por unas molestias en el tobillo”.

Nelson Deossa, midiéndose con Levante en LaLiga de España. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Estas complicaciones no han dejado brillar al exjugador de Huila, Junior y Atlético Nacional en su primera experiencia europea, luego de brillar en el Mundial de Clubes.

Será cuestión de esperar la mejoría de Deossa, para hacer un verdadero análisis de lo que fue su traslado de Latinoamérica a Europa.

Adicional a esto, Néstor Lorenzo se mantendrá atento a su evolución, pues ya le había tenido en cuenta y querrá saber si entrará en la pelea por los cupos a la próxima Copa Mundo.

¿Deossa quedaría ‘huérfano’ en Betis?

Un tema de actualidad que tiene a Real Betis involucrado está relacionado con la continuidad su entrenador, Manuel Pellegrini.

Quien llevase a Deossa al Betis hizo referencia a su permanencia así: “Es un tema que prefiero no tocar. Lo más importante es la parte futbolística”.

“La renovación viene siempre de la parte de la directiva. Los tiempos que se manejan no los podría decir yo, porque no los conozco. Los tiempos van dependiendo de muchos factores”, sumó, poniendo el balón en cancha de los dirigentes.

“Ha sido un orgullo estar estas seis temporadas a cargo de un equipo con una hinchada tan pasional y hacer buenas temporadas”, reconoció del paso que ha tenido allí hasta ahora.