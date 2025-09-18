Suscribirse

No es bueno lo de Nelson Deossa: Pellegrini reveló lo que le está pasando en Real Betis

Solo dos partidos desde su llegada a España preocupan de cara a que sea uno de los tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo para el Mundial.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

18 de septiembre de 2025, 5:59 p. m.
Nelson Deossa arribó hace pocos meses a Real Betis, de España
Nelson Deossa arribó hace pocos meses a Real Betis, de España. | Foto: Getty Images

Para el Mundial United 2026, la Selección Colombia quiere contar con la mayor cantidad de jugadores activos al más alto nivel.

Uno que dio buenas sensaciones recientes fue Nelson Deossa, quien pertenecía a Monterrey de México y durante el último mercado de pases dio el salto a Real Betis, de España.

Aunque se presagiaba como una de las grandes novedades de las nacionales, al volante le ha costado más de lo esperado acentuarse en tierras ibéricas.

Nelson Deossa como nuevo jugador del Betis.
Nelson Deossa solo ha jugado dos partidos en Real Betis. | Foto: Prensa Real Betis.

Desde que llegó al conjunto verdiblanco no ha podido jugar muchos compromisos a nivel local. Apenas disputó 18 minutos ante Athletic Club y 45 con Levante.

Justo en el último juego en mención fue tenido en cuenta como titular por Manuel Pellegrini, quien también lo sacó en el medio tiempo por molestias físicas.

En la previa de un nuevo duelo liguero que jugará Betis este viernes, durante la rueda de prensa se le consultó al chileno por la salud de Deossa.

Sus palabras fueron más que certeras para determinar lo que viene pasando con el volante de Selección Colombia.

Contexto: Nelson Deossa no se calló sobre su borrada de la Selección Colombia: mandó mensaje a Lorenzo

Nelson ya venía con un tobillo medio complicado. Tuvo también molestias en este último partido, en el primer tiempo que jugó”, dictaminó Pellegrini.

Inmediatamente después, el entrenador dio de baja al cafetero para el compromiso de LaLiga, ante Real Sociedad.

“No son exactas las mismas molestias en el mismo tobillo, pero creo que era arriesgado exigirle para el día de mañana”, explicó.

De acuerdo con la información de El Chiringuito, el afectado “continúa siendo ausencia en el entrenamiento del Real Betis por unas molestias en el tobillo”.

Nelson Deossa midiéndose con Levante en LaLiga de España
Nelson Deossa, midiéndose con Levante en LaLiga de España. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Estas complicaciones no han dejado brillar al exjugador de Huila, Junior y Atlético Nacional en su primera experiencia europea, luego de brillar en el Mundial de Clubes.

Será cuestión de esperar la mejoría de Deossa, para hacer un verdadero análisis de lo que fue su traslado de Latinoamérica a Europa.

Adicional a esto, Néstor Lorenzo se mantendrá atento a su evolución, pues ya le había tenido en cuenta y querrá saber si entrará en la pelea por los cupos a la próxima Copa Mundo.

¿Deossa quedaría ‘huérfano’ en Betis?

Un tema de actualidad que tiene a Real Betis involucrado está relacionado con la continuidad su entrenador, Manuel Pellegrini.

Quien llevase a Deossa al Betis hizo referencia a su permanencia así: “Es un tema que prefiero no tocar. Lo más importante es la parte futbolística”.

“La renovación viene siempre de la parte de la directiva. Los tiempos que se manejan no los podría decir yo, porque no los conozco. Los tiempos van dependiendo de muchos factores”, sumó, poniendo el balón en cancha de los dirigentes.

Contexto: Primer encuentro entre Isco y Nelson Deossa en Betis se volvió viral: video del cara a cara

“Ha sido un orgullo estar estas seis temporadas a cargo de un equipo con una hinchada tan pasional y hacer buenas temporadas”, reconoció del paso que ha tenido allí hasta ahora.

“Me extrañó que hubiera parecido una despedida. Despedida no era para nada. Yo estoy muy feliz en el Betis y ojalá podamos continuar el trabajo según vayamos consiguiendo objetivos”, completó sobre los rumores surgidos.

