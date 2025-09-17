Jhon Jáder Durán no es el único: se lesionó otro jugador de Selección Colombia y sería baja

Aun cuando las eliminatorias sudamericanas ya han terminado, la Selección Colombia sigue su camino de preparación hacia el Mundial de 2026.

En octubre disputará dos amistosos contra México y Canadá, partidos que servirán para probar nuevos jugadores que no han tenido oportunidad en el ciclo mundialista.

Esta vez no hay ningún tipo de restricción por tarjetas amarillas, lo que abre el panorama para que Néstor Lorenzo convoque a su antojo.

La única razón para no citar jugadores será alguna lesión que les impida atender el llamado. Ahora mismo, el único jugador lesionado parecía ser Jhon Jáder Durán, sin embargo, se sumó otro caso desde el fútbol español.

Colombia viene de vencer a Bolivia y Venezuela en el cierre de las eliminatorias. | Foto: AFP

Recaída para Nelson Deossa

Nelson Deossa presentó molestias en su tobillo y volvió al departamento médico de Real Betis. El conjunto verde no ha entregado parte médico sobre su situación, pero hay indicios que apuntan hacia la misma lesión que aplazó su debut en La Liga.

El colombiano “continúa siendo ausencia en el entrenamiento del Real Betis por unas molestias en el tobillo”, de acuerdo a la información de El Chiringuito.

Betis juega el viernes contra la Real Sociedad y la presencia de Deossa siembra serias dudas. Ponerlo a jugar con molestias sería un riesgo demasiado grande que podría ocasionar una lesión más grave.

Deossa venía de lograr su primera titularidad en el empate contra Levante. Desafortunadamente, los dolores volvieron a aparecer y está pendiente de evolución para saber si regresa pronto o tendrá que someterse a algún tipo de tratamiento específico.

“Pellegrini le dio la camiseta de titular contra Levante, pero el tobillo dijo basta en el descanso y tuvo que ser sustituido. Ahora, sigue al margen y está descartado para el duelo contra la Real Sociedad del viernes”, agrega el diario AS.

Cede terreno para el Mundial

En caso de perderse la convocatoria para la doble fecha de octubre, Nelson Deossa cedería otra parcela de terreno de cara al Mundial de 2026.

El caldense ha dicho públicamente que sueña con disputar la Copa del Mundo con los colores de la Selección Colombia, pero delante en la fila tiene nombres de peso como el de Jefferson Lerma, Kevin Castaño o Juan Camilo Portilla.

Su gran nivel en el Mundial de Clubes permitía pensar que el llamado a la Tricolor era inminente, pero las lesiones no le han permitido entrar en el llavero de Lorenzo.

Su última chance de entrar a la Selección Colombia sería en el mes de noviembre, donde habrá otros dos amistosos contra Nueva Zelanda y Nigeria.