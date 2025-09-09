¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia, tras el final de las eliminatorias al Mundial 2026?

Este martes 9 de septiembre, la Selección Colombia de Mayores se enfrentó con su similar de Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, que estuvo a reventar.

El compromiso correspondió a la fecha 18 y última de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!



Gran victoria de nuestra Selección Colombia 🆚🇻🇪



🇨🇴 6-3 🇻🇪#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/1hZgqwtLom — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025

Camilo Vargas, Jhon Lucumí, Santiago Arias, Johan Mojica, Jhon Arias y Jhon Córdoba, que fueron titulares contra Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, fueron al banco de suplentes.

Kevin Mier, Daniel Muñoz, Kevin Castaño, Álvaro Ángulo, Yerry Mina y Luis Javier Suárez, por su parte, fueron elegidos para formar parte del once inicial de la tricolor.

Tres jugadores, además, fueron enviados a la tribuna y estos son: el defensa central Yerson Mosquera, el lateral derecho Andrés Felipe Román y el mediocampista ofensivo Jorge Carrascal.

Selección Colombia en eliminatorias. | Foto: Getty Images

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo llegó al partido ante la selección venezolana, como bien se sabe, clasificado al siguiente certamen orbital. Por eso, se dieron los cambios mencionados.

Tras este compromiso por eliminatorias, muchos hinchas de la Selección Colombia se preguntan por cuál será el próximo partido del equipo. Pues bien, el mismo será en el mes de octubre.

La tricolor, el día 11 de octubre, se enfrentará con México. Luego, el 14 del mismo mes, se medirá las caras con Canadá. Estas dos selecciones son anfitrionas del Mundial 2026.

Estos compromisos son amistosos y servirán como preparatorios para el mismo certamen orbital, que contará con un total de 48 selecciones. Ambos partidos servirán para que Lorenzo pruebe nuevas alternativas.

Néstor Lorenzo, DT de la tricolor. | Foto: AP

Sobre los amistosos, hace unos días se pronunció Lorenzo. “Los partidos preparatorios de fecha Fifa son muy importantes para volver a unir al grupo, para que sientan esa energía y para corregir o buscar variantes que nos puedan hacer llegar mejor al Mundial. Tenemos muy pocas posibilidades de juntarnos, tenemos la fecha de octubre y de noviembre, y después ya marzo, y después ya nos juntamos para el Mundial”, expresó.