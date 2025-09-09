11:30 a.m. Semana.com le llevará este martes todas las incidencias del juego de Colombia, por la fecha 18.

Con la mira puesta en los últimos tres puntos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, está la Selección Colombia.

Este martes, 9 de septiembre, el conjunto cafetero jugará por la fecha 18 ante Venezuela.

Para fortuna de los de Néstor Lorenzo, estos ya no dependen de resultados; su tiquete quedó asegurado en el juego pasado ante Bolivia, a la que goleó por 3-0, en Barranquilla.

Ahora, ante la Vinotinto, las aspiraciones de la Tricolor son sumar otros tres puntos, que le permitan mejorar su ubicación en el ránking Fifa.

🔴En vivo del Venezuela vs. Colombia

11:30 a.m.

¡𝐇𝐨𝐲 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐥 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔!



🆚 🇻🇪

🗓 Martes 8 de septiembre

🕞 6:30 pm (hora COL)

🏟 Estadio Monumental, Maturín, Venezuela

🏆 Clasificatorias a… pic.twitter.com/FFnrB3GBfr — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 9, 2025

¿A qué hora es y dónde ver Venezuela vs. Colombia?