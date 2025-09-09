Suscribirse

🔴 EN VIVO | Venezuela vs. Colombia HOY: siga en directo el partido por las eliminatorias del Mundial 2026

A través de SEMANA, puede seguir las acciones del último juego de las clasificatorias, válido por la fecha 18.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 5:02 p. m.
Venezuela vs. Colombia se enfrentan en la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026
Venezuela vs. Colombia se enfrentan en la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026 | Foto: AFP

Actualizaciones

Con la mira puesta en los últimos tres puntos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, está la Selección Colombia.

Este martes, 9 de septiembre, el conjunto cafetero jugará por la fecha 18 ante Venezuela.

Contexto: ¿James y Juanfer Quintero?: así formaría Colombia vs. Venezuela tras lo dicho por Lorenzo

Para fortuna de los de Néstor Lorenzo, estos ya no dependen de resultados; su tiquete quedó asegurado en el juego pasado ante Bolivia, a la que goleó por 3-0, en Barranquilla.

Ahora, ante la Vinotinto, las aspiraciones de la Tricolor son sumar otros tres puntos, que le permitan mejorar su ubicación en el ránking Fifa.

🔴En vivo del Venezuela vs. Colombia

Semana.com le llevará este martes todas las incidencias del juego de Colombia, por la fecha 18.

Contexto: Inteligencia artificial sentenció el Colombia vs. Venezuela: presagió ganador y marcador final

¿A qué hora es y dónde ver Venezuela vs. Colombia?

  • Eliminatorias sudamericanas - Fecha 18
  • Estadio: Monumental de Maturín
  • Hora: 9 de septiembre, 6:30 p. m. (COL)
  • Canal: RCN y Caracol TV.

