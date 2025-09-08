Inteligencia artificial sentenció el Colombia vs. Venezuela: presagió ganador y marcador final

Último reto para la Selección Colombia en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Con el cupo directo ya en mano, la Tricolor visitará a Venezuela en Maturín, el martes 9 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. (hora colombiana).

No es solo un trámite para Colombia, y mucho menos para Venezuela. Los cafeteros quieren quedar en el top cuatro de las eliminatorias, mientras la vinotinto espera acceder al repechaje por primera vez en su historia.

El panorama es así: si Venezuela le gana a Colombia irá a repechaje. Si empata o pierde, debe esperar que Bolivia no gane, pues si la verde suma de a tres contra Brasil, esta le quitará el cupo al Mundial.

Venezuela y su sueño vigente de ir por primera vez a un Mundial. | Foto: AFP

Inteligencia Artificial presagió el resultado del partido Venezuela vs. Colombia

ChatGPT respondió cuál es el favorito a ganar el compromiso: “Colombia es claramente el favorito para ganar este enfrentamiento. Tiene mejor contexto de resultados, estructura de equipo, impulso, y llega con menos presión (su objetivo ya está cumplido). Venezuela, aunque motivada, enfrenta un escenario adverso: necesita una victoria obligada y su rendimiento reciente no inspira tanta confianza”.

Acto seguido, dio su marcador final: “2-1 a favor de Colombia”. Sobre los goles, nombró a jugadores conocidos que podrían hacerlos, como James Rodríguez o Jhon Córdoba. No obstante, Lorenzo patearía el tablero y pondría a otros jugadores, en Maturín, para mirar caras nuevas.

Si el veredicto de la Inteligencia Artificial se cumple, Venezuela tendría que esperar lo que ocurra entre Bolivia y Brasil. Sin espacio a la exageración, a la vinotinto solo le quedaría rezar para que la verde no venza, en El Alto, a los cinco veces campeones del mundo.

La intención de Colombia de quedar lo más arriba posible en la eliminatoria. | Foto: AFP

Historial reciente de partidos entre Colombia y Venezuela

Históricamente, a Colombia le cuesta visitar a Venezuela en eliminatorias, pero la actualidad cafetera desencadenaría algo distinto.

Estos son los últimos cinco partidos que han jugado Colombia y Venezuela, sea cual sea la competencia:

10 de diciembre de 2023: Colombia 1 - 0 Venezuela (amistoso)

7 de septiembre de 2023: Colombia 1 - 0 Venezuela (eliminatorias al Mundial 2026)

29 de marzo de 2022: Venezuela 0 - 1 Colombia (eliminatorias al Mundial 2022)

17 de junio de 2021: Colombia 0 - 0 Venezuela (Copa América)

9 de octubre de 2020: Colombia 3 - 0 Venezuela (eliminatorias al Mundial 2022)

Así las cosas, estos son los últimos cinco partidos de Colombia visitando a Venezuela en eliminatorias: