Inteligencia artificial sentenció el Colombia vs. Venezuela: presagió ganador y marcador final

Además, dijo quienes podrían ser los posibles anotadores del compromiso en Maturín.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

8 de septiembre de 2025, 10:11 p. m.
Venezuela vs. Colombia por eliminatorias sudamericanas.
Venezuela vs. Colombia por eliminatorias sudamericanas.

Último reto para la Selección Colombia en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Con el cupo directo ya en mano, la Tricolor visitará a Venezuela en Maturín, el martes 9 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. (hora colombiana).

No es solo un trámite para Colombia, y mucho menos para Venezuela. Los cafeteros quieren quedar en el top cuatro de las eliminatorias, mientras la vinotinto espera acceder al repechaje por primera vez en su historia.

El panorama es así: si Venezuela le gana a Colombia irá a repechaje. Si empata o pierde, debe esperar que Bolivia no gane, pues si la verde suma de a tres contra Brasil, esta le quitará el cupo al Mundial.

Salomón Rondón liderará a Venezuela vs. Colombia por el cupo al repechaje del Mundial 2026
Venezuela y su sueño vigente de ir por primera vez a un Mundial.

Inteligencia Artificial presagió el resultado del partido Venezuela vs. Colombia

ChatGPT respondió cuál es el favorito a ganar el compromiso: “Colombia es claramente el favorito para ganar este enfrentamiento. Tiene mejor contexto de resultados, estructura de equipo, impulso, y llega con menos presión (su objetivo ya está cumplido). Venezuela, aunque motivada, enfrenta un escenario adverso: necesita una victoria obligada y su rendimiento reciente no inspira tanta confianza”.

Acto seguido, dio su marcador final: “2-1 a favor de Colombia”. Sobre los goles, nombró a jugadores conocidos que podrían hacerlos, como James Rodríguez o Jhon Córdoba. No obstante, Lorenzo patearía el tablero y pondría a otros jugadores, en Maturín, para mirar caras nuevas.

Si el veredicto de la Inteligencia Artificial se cumple, Venezuela tendría que esperar lo que ocurra entre Bolivia y Brasil. Sin espacio a la exageración, a la vinotinto solo le quedaría rezar para que la verde no venza, en El Alto, a los cinco veces campeones del mundo.

Luis Díaz y Jhon Córdoba tras certificar el paso al Mundial con Colombia
La intención de Colombia de quedar lo más arriba posible en la eliminatoria.

Historial reciente de partidos entre Colombia y Venezuela

Históricamente, a Colombia le cuesta visitar a Venezuela en eliminatorias, pero la actualidad cafetera desencadenaría algo distinto.

Estos son los últimos cinco partidos que han jugado Colombia y Venezuela, sea cual sea la competencia:

  • 10 de diciembre de 2023: Colombia 1 - 0 Venezuela (amistoso)
  • 7 de septiembre de 2023: Colombia 1 - 0 Venezuela (eliminatorias al Mundial 2026)
  • 29 de marzo de 2022: Venezuela 0 - 1 Colombia (eliminatorias al Mundial 2022)
  • 17 de junio de 2021: Colombia 0 - 0 Venezuela (Copa América)
  • 9 de octubre de 2020: Colombia 3 - 0 Venezuela (eliminatorias al Mundial 2022)
Contexto: Destapan si Dayro Moreno será titular ante Venezuela por eliminatorias: Jhon Córdoba iría al banco

Así las cosas, estos son los últimos cinco partidos de Colombia visitando a Venezuela en eliminatorias:

  • 29 de marzo de 2022: Venezuela 0 - 1 Colombia (eliminatorias al Mundial 2022)
  • 31 de agosto de 2017: Venezuela 0 - 0 Colombia (eliminatorias al Mundial 2018)
  • 26 de marzo de 2013: Venezuela 1 - 0 Colombia (eliminatorias Mundial 2014)
  • 31 de marzo de 2009: Venezuela 2 - 0 Colombia (eliminatorias Mundial 2010)
  • 25 de marzo de 2005: Venezuela 0 - 0 Colombia (eliminatorias Mundial 2006)

