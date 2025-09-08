Con el tiquete en el bolsillo, la Selección Colombia disputará su último partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Este martes, 9 de septiembre de 2025, enfrentará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín por la fecha 18. Dicho compromiso está programado para las 6:30 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en vivo por la señal abierta de RCN y Caracol TV.

Aunque la Tricolor ya está clasificada matemáticamente, este partido tiene un condimento especial por la ilusión de su rival.

Venezuela marcha en la séptima posición de las eliminatorias y ahora mismo conserva el puesto del repechaje; sin embargo, tiene que ganar para evitar que Bolivia pueda quitarle ese lugar en caso de una victoria contra Brasil.

Ahí es donde entra la Selección Colombia como juez. Si el equipo de Néstor Lorenzo saca una victoria de su visita a Maturín, todo dependerá de lo que suceda en El Alto, a más de 4000 metros de altitud.

Colombia va por todo

Lorenzo dejó claro que van por la victoria en territorio venezolano, pues en las últimas horas, se ha hablado de un posible ‘pacto’ para dejar afuera del repechaje a Bolivia.

“El objetivo se cumplió de muy buena manera, más allá de que estemos quintos o como podamos terminar, la buena manera es la forma en la que se jugó en canchas imposibles para la historia de Colombia, en donde nunca se había ganado, o donde nunca habíamos hecho un gol”, explicó.

El estratega argentino anunció que podría haber algunos cambios, pero la idea de ganarle a Venezuela se mantiene intacta.

“En los partidos cuando uno convoca jugadores uno imagina su rol en el campo y su relación con los compañeros, las conexiones dentro del campo y a veces es bueno probarlos, vamos a tomar con toda la seriedad este partido, tal vez haya algún cambio y sabemos que todos están dispuestos y son potenciales titulares, no va a cambiar el esquema ni la pretensión del equipo”, agregó.

Lorenzo contará con el regreso de dos habituales titulares, que no jugaron ante Bolivia por acumulación de amarillas: el lateral Daniel Muñoz y el volante Kevin Castaño.

Los 26 futbolistas convocados para esta doble fecha están disponibles y eso implica que tres de ellos quedarán por fuera de la lista final, viendo el partido desde la tribuna.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | Foto: Getty Images via AFP

Venezuela se aferra al invicto

Hasta ahora, ninguna selección ha podido sacar los tres puntos de Maturín. Venezuela está invicta en casa con un balance de cuatro victorias y cuatro empates en total.

La última derrota de la Vinotinto en condición de local fue justamente contra Colombia, en la última fecha de las eliminatorias a Catar-2022.

A eso se aferra la ilusión de Fernando Batista y sus dirigidos. “El martes es el partido que tenemos que ganar para lograr el repechaje. Llegamos enteros a Venezuela. Depende de nosotros ir al repechaje”, indicó el DT de Venezuela.

“Depende de nosotros, estamos arriba, creemos que vamos a conseguir el objetivo. El martes tenemos una final con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar”, agregó Batista.

