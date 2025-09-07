Venezuela vs. Colombia: este es el aspecto en que la tricolor le saca una ventaja abismal a la Vinotinto

Este martes 9 de septiembre se vivirá la última jornada de la apasionante Eliminatoria Sudamericana. En esta ocasión, Colombia y Venezuela se enfrentarán en Maturín. La tricolor ya está clasificada, mientras que la Vinotinto buscará una victoria para llevarse el cupo de repechaje.

Previo a este importante duelo, se reveló el valor de las nóminas de cada plantilla, donde Colombia le saca una clara ventaja a los venezolanos.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - 7 DE SEPTIEMBRE: Rafael Santos Borre de Colombia celebra con sus compañeros después de anotar el primer gol del equipo durante un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Venezuela en el Estadio Metropolitano el 7 de septiembre de 2023 en Barranquilla, Colombia. (Foto de Gabriel Aponte/Getty Images) | Foto: Getty Images

Luis Díaz, el jugador más caro de ambos planteles

Luis Díaz, que este mercado de transferencias de invierno fue comprado por el Bayern Múnich de Alemania, es el jugador más valioso si se comparan los dos planteles. El delantero, según Transfermarkt, está valorado en 70 millones de euros, casi cinco veces más que el jugador venezolano más valioso.

Respecto a Venezuela, el portal indicó que Jon Aramburu es el futbolista de este país con mayor precio en el mercado, con unos 15 millones euros. Aramburu, defensa central, juega actualmente en la Real Sociedad de España, es habitual en las convocatorias de la Venezuela y, con 23 años, es uno de los jugadores con mayor proyección en el vecino país.

Colombia tiene un mayor poderío económico, gracias a las principales figuras como el propio Luis Díaz o Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace de Inglaterra. Según Transfermarkt, la plantilla de la selección cafetera está valorada en 262 millones de euros, mientras que la Vinotinto, que es dirigida por el argentino Fernando Batista, tiene un valor mucho inferior, de unos 73 millones de euros. Esto quiere decir que todo el equipo venezolano tiene casi el mismo valor que Luis Díaz.

Colombia's Luis Diaz controls the ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Bolivia at Metropolitano stadium in Barranquilla, Colombia, Thursday, Sept. 4, 2025. (AP Photo/Fernando Vergara) | Foto: AP

Jugadores más valiosos de Venezuela

Jon Aramburu (Real Sociedad): 15 millones de euros.

Jefferson Savarino (Botafogo): 10 millones de euros.

Cristian Cásseres Jr. (Toulouse): 6 millones de euros.

Yeferson Soteldo (Fluminense): 5 millones de euros.

Nahuel Ferraresi (São Paulo): 5 millones de euros.

Jugadores más valiosos de Colombia