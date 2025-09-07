Suscribirse

Técnico de Venezuela avisa a Colombia antes de crucial compromiso por la eliminatoria

Venezuela confía en derrotar a Colombia en la última jornada de la eliminatoria sudamericana.

Redacción Deportes
7 de septiembre de 2025, 1:23 p. m.
Fernando Batista, DT de la Selección de Venezuela
Fernando Batista, DT de la Selección de Venezuela | Foto: Getty Images

El próximo martes 9 de septiembre la Selección Colombia disputará su último partido por la Eliminatoria Sudamericana enfrentando a Venezuela. Aunque la tricolor ya consiguió su boleto al Mundial 2026, de manera directa, será el juez de la Vinotinto, que está en busca del cupo de repechaje, el último cupo que otorga la Conmebol para clasificarse para el torneo más importante del mundo a nivel de selecciones.

Ante esta situación, Venezuela se prepara para ganarle a la tricolor, y así lo hizo saber el entrenador Fernando Batista, que está en busca de romper el maleficio de la Vinotinto y llevarla a su primera Copa del Mundo, pero antes, deberá derrotar a Colombia y asegurar el cupo de repechaje.

Venezuela recibió en Monagas a su par de Perú.
Venezuela confía en derrotar a Colombia en la última jornada de la eliminatoria sudamericana. | Foto: Getty Images

Cabe recordar que Venezuela está luchando por el séptimo lugar con Bolivia, que ese mismo día recibirá en el estadio de El Alto, a la siempre Brasil, por lo que también buscará hacer historia y regresar a un Mundial.

Las palabras de Batista previo al duelo con Colombia

Pese a ser goleador por Argentina en Buenos Aires y a los cuestionamientos por el bajo nivel en los últimos encuentros, la selección de Venezuela está motivada para afrontar esta última fecha, pues es la primera vez que está cerca de conseguir un boleto para la cita orbital.

Contexto: La millonada que recibiría la Selección Colombia por clasificar al Mundial 2026: jugosa cifra

Fernando Batista, entrenador de la Vinotinto, habló en rueda de prensa y dejó claro que su equipo lo dejará todo por derrotar a Colombia, conseguir los tres puntos y quedarse con el séptimo lugar de la clasificación. “El martes es el partido que tenemos que ganar para lograr el repechaje. Llegamos enteros a Venezuela. Depende de nosotros ir al repechaje”.

Para el DT argentino, que ha cosechado 18 puntos en la presente eliminatoria, sus jugadores están confiados en realizar un buen juego y conseguir los tres puntos, además, esperan contar con el apoyo de toda la hinchada en Maturín y celebrar una hazaña que todo el país ha esperado toda la vida.

Selección Colombia Venezuela Barranquilla 7 septiembre 2023 eliminatoria mundial
Fernando Batista, entrenador de Venezuela, espera derrotar a Colombia y quedarse con el cupo de repechaje para el Mundial 2026. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Estamos arriba, creemos que vamos a conseguir el objetivo. El martes tenemos una final con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar”, aseguró el entrenador argentino.

Por último, el estratega le mandó un mensaje a todos los aficionados de la Vinotinto tras la dolorosa derrota ante Argentina. “Hay que cambiar el chip y empezar a trabajar, dar vuelta la página lo más rápido posible y pensar en lo que viene”.

