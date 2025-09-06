Suscribirse

¿Daniel Muñoz podrá jugar contra Venezuela por la última fecha de eliminatorias?

El lateral es una de las grandes figuras que tiene la Selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.

Redacción Deportes
6 de septiembre de 2025, 12:07 p. m.
HOUSTON, TEXAS - JUNE 24: Daniel Muñoz of Colombia applauds the fans after winning the CONMEBOL Copa America 2024 Group D match between Colombia and Paraguay at NRG Stadium on June 24, 2024 in Houston, Texas. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)
Daniel Muñoz en la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

En el Colombia vs. Bolivia, que acabó 3 goles a 0 a favor de la tricolor, el lateral derecho Daniel Muñoz, del Crystal Palace, de la Premier League de Inglaterra, no pudo ser tenido en cuenta por el director técnico argentino Néstor Lorenzo.

La razón tuvo que ver con una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. En su reemplazo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 17 de eliminatorias estuvo Santiago Arias, de Bahía de Brasil.

Contexto: Néstor Lorenzo anticipa decisión que tomaría antes del Mundial 2026: se sinceró en rueda de prensa

Arias fue una de las grandes figuras del compromiso y fue vital para que James Rodríguez, al minuto 30, estampara la apertura del marcador. No se sintió la ausencia de Muñoz.

Teniendo en cuenta el rendimiento de Arias ante Bolivia, algunos hinchas del combinado cafetero se preguntan si Daniel Muñoz será titular en Maturín contra Venezuela, por la última jornada de eliminatorias sudamericanas.

Crystal Palace's Daniel Munoz celebrates on the pitch after the Emirates FA Cup final at Wembley Stadium, London. Picture date: Saturday May 17, 2025. (Photo by Adam Davy/PA Images via Getty Images)
Daniel Muñoz en Inglaterra. | Foto: PA Images via Getty Images

Y bien, esto será decisión de Néstor Lorenzo, aunque Daniel Muñoz sí podrá estar en ese encuentro. Habrá que esperar para conocer, después de cumplir su fecha de sanción, si sale de titular o de suplente.

Es posible que, como ya se logró la clasificación a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Néstor Lorenzo ponga contra Venezuela a jugadores que no vieron acción ante Bolivia y en esta lista entra, claramente, Daniel Muñoz.

Contexto: Ramón Jesurún dijo si Néstor Lorenzo será el técnico de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Tras perder el Mundial de Qatar 2022, la Selección Colombia tendrá la oportunidad de estar en el United 2026, que contará con 48 equipos. Con datos recogidos por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), este fue el camino de la tricolor en esta eliminatoria:

Fecha 1 – Selección Colombia vs. Venezuela: 1-0

Fecha 2 – Chile vs. Selección Colombia: 0-0

Fecha 3 – Selección Colombia vs. Uruguay: 2-2

Fecha 4 – Ecuador vs. Selección Colombia: 0-0

Fecha 5 – Selección Colombia vs. Brasil: 2-1

Fecha 6 – Paraguay vs. Selección Colombia: 0-1

Fecha 7 – Perú vs. Selección Colombia: 1-1

Fecha 8 – Selección Colombia vs. Argentina: 2-1

Fecha 9 – Bolivia vs. Selección Colombia: 1-0

Fecha 10 – Selección Colombia vs. Chile: 4-0

Fecha 11 – Uruguay vs. Selección Colombia: 3-2

Fecha 12 – Selección Colombia vs. Ecuador: 0-1

Fecha 13 – Brasil vs. Selección Colombia: 2-1

Fecha 14 – Selección Colombia vs. Paraguay: 2-2

Fecha 15 – Selección Colombia vs. Perú: 0-0

Fecha 16 – Argentina vs. Selección Colombia: 1-1

Fecha 17: Selección Colombia vs. Bolivia: 3-0

