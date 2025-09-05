Ramón Jesurún dijo si Néstor Lorenzo será el técnico de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), fue consultado sobre la continuidad en la Selección Colombia del director técnico argentino Néstor Lorenzo.

Al escuchar la pregunta, el dirigente, sin rodeos, dio a entender que Lorenzo seguirá como entrenador de la Tricolor y que estará en la misma Copa del Mundo Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

“¿Continuidad del técnico? Acaba de clasificarnos a un Mundial”, respondió con contundencia Ramón Jesurún. Aunque es cuestionado por muchos, Lorenzo seguiría en el banquillo del combinado patrio.

La Selección Colombia venció 3 a 0 a Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El triunfo se consiguió, pero el juego sigue sin convencer a muchos.

Y ya que se habla de Néstor Lorenzo, este se pronunció en conferencia de prensa tras el triunfo contras el conjunto del altiplano. Primero hizo referencia al proceso desde que asumió como DT en propiedad.

“Destaco el proceso desde que llegamos, un equipo nuevo. Esta clasificación la tendríamos que haber logrado hace dos o tres fechas”, manifestó el director técnico.

Luego, se atrevió a decir que espera hacer el mejor Mundial en la historia de la Selección Colombia. “Soy un más, estoy al servicio de los muchachos, de la Selección, del país. No me siento ni más ni menos que cuando estábamos con José (Pékerman). Me da mucha satisfacción, es otro Mundial en mi carrera. Dios quiera que hagamos el mejor Mundial de la historia”, expresó en palabras recogidas por As Colombia.

Néstor Lorenzo, que supo estar al frente de Melgar de Perú, también dijo que está muy tranquilo por el trabajo que ha hecho la Selección Colombia de Mayores hasta la fecha.

“Estoy tranquilo. Estaba con la certeza que se iba a dar. Habíamos trabajado la parte mental, había energía en el plantel. A veces la ansiedad juega una mala pasada. Gracias a Dios lo pudimos resolver. Tengo un grupo de jugadores que están convencidos de lo que estamos haciendo, está en este proyecto”, comentó.

Por último, entre otras cosas más, el director técnico argentino hizo énfasis en el tiempo que podrá seguir trabajando y afinando detalles de cara a la siguiente Copa del Mundo.

Néstor Lorenzo, DT de la tricolor. | Foto: AP