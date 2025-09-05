Suscribirse

Deportes

Ramón Jesurún dijo si Néstor Lorenzo será el técnico de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Jesurún habló en zona mixta y su respuesta fue más que tajante.

Redacción Deportes
5 de septiembre de 2025, 1:17 p. m.
Palabras del presidente de la FCF.
Palabras del presidente de la FCF. | Foto: @ToqueSports/Getty Images

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), fue consultado sobre la continuidad en la Selección Colombia del director técnico argentino Néstor Lorenzo.

Al escuchar la pregunta, el dirigente, sin rodeos, dio a entender que Lorenzo seguirá como entrenador de la Tricolor y que estará en la misma Copa del Mundo Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Contexto: Dayro Moreno le dejó recado a Néstor Lorenzo tras jugar los últimos minutos contra Bolivia: no se calló

¿Continuidad del técnico? Acaba de clasificarnos a un Mundial”, respondió con contundencia Ramón Jesurún. Aunque es cuestionado por muchos, Lorenzo seguiría en el banquillo del combinado patrio.

La Selección Colombia venció 3 a 0 a Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El triunfo se consiguió, pero el juego sigue sin convencer a muchos.

Y ya que se habla de Néstor Lorenzo, este se pronunció en conferencia de prensa tras el triunfo contras el conjunto del altiplano. Primero hizo referencia al proceso desde que asumió como DT en propiedad.

Destaco el proceso desde que llegamos, un equipo nuevo. Esta clasificación la tendríamos que haber logrado hace dos o tres fechas”, manifestó el director técnico.

Contexto: Néstor Lorenzo, molesto por cuestionamientos de la prensa luego del Colombia vs. Bolivia: esto dijo

Luego, se atrevió a decir que espera hacer el mejor Mundial en la historia de la Selección Colombia. “Soy un más, estoy al servicio de los muchachos, de la Selección, del país. No me siento ni más ni menos que cuando estábamos con José (Pékerman). Me da mucha satisfacción, es otro Mundial en mi carrera. Dios quiera que hagamos el mejor Mundial de la historia”, expresó en palabras recogidas por As Colombia.

Néstor Lorenzo, que supo estar al frente de Melgar de Perú, también dijo que está muy tranquilo por el trabajo que ha hecho la Selección Colombia de Mayores hasta la fecha.

Contexto: James Rodríguez habló de su futuro en la Selección Colombia: gesto provoca incertidumbre

“Estoy tranquilo. Estaba con la certeza que se iba a dar. Habíamos trabajado la parte mental, había energía en el plantel. A veces la ansiedad juega una mala pasada. Gracias a Dios lo pudimos resolver. Tengo un grupo de jugadores que están convencidos de lo que estamos haciendo, está en este proyecto”, comentó.

Por último, entre otras cosas más, el director técnico argentino hizo énfasis en el tiempo que podrá seguir trabajando y afinando detalles de cara a la siguiente Copa del Mundo.

Colombia Bolivia
Néstor Lorenzo, DT de la tricolor. | Foto: AP

Esto nos da esperanza para prepararnos para hacer un gran Mundial. Con tiempo iremos mejorando los aspectos que necesitamos para llegar al Mundial de la mejor manera”, sentenció Néstor Lorenzo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a presunto coordinador del atentado contra el periodista Gustavo Chica, de Caracol Radio

2. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se fundió en la montaña de la etapa 13

3. Putin amenaza con atacar cualquier fuerza occidental enviada a Ucrania: así contestó Volodímir Zelenski

4. Shein usó imagen con IA de Luigi Mangione, acusado de asesinato, para vender una camiseta y es obligado a retirarla

5. Montaña puso a sufrir a los colombianos en la Vuelta a España 2025: etapa 13 acabó la ilusión del país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ramón JesurúnNestor Lorenzo FCFSelección ColombiaColombiaEliminatorias SudamericanasMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.