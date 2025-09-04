Al minuto 81 del Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Fifa 2026, entró a la cancha en la tricolor el atacante Dayro Moreno.

El director técnico argentino Néstor Lorenzo hizo ingresar al jugador de Once Caldas de Manizales por Jhon Córdoba. Dayro jugó poco más de 10 minutos y no pudo hacer gol.

Tras el duelo, que acabó 3 a 0 a favor del combinado patrio, Dayro Moreno habló ante los medios de comunicación y tras ser consultado sobre si pensaba estar en una clasificación a un Mundial, después de tantos años, le dejó un recado a Néstor Lorenzo.

El nacido en El Espinal dijo primero estar muy agradecido con Dios y con su club, pero aprovechó el espacio para agradecerle al estratega argentino por darle la oportunidad.

Dayro Moreno durante un entrenamiento de loa Selección Colombia en Barranquilla. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“Muy agradecido con Dios, con Manizales, con Once Caldas, con mi pueblo, los tiempos de Dios son perfectos, gracias al profe que me dio la oportunidad”, manifestó, sin rodeos, el centro atacante.

El próximo partido de la Selección Colombia será el martes 9 de septiembre contra Venezuela en territorio ajeno y se desconoce si Dayro será titular en ese cotejo.

🎥 "Muy agradecido con Dios, con Manizalez, con Once Caldas, con mi pueblo, los tiempos de Dios son perfectos, gracias al profe que me dio la oportunidad" Dayro Moreno jugador Selección Colombia🗣️🎙️🇨🇴



🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ#LaSeleNosUne 🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴 pic.twitter.com/ohQpdztvPA — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025

Siguiendo con palabras de jugadores de la Selección Colombia, Luis Fernando Díaz se pronunció e hizo referencia a la primera Copa del Mundo que jugará, tras perderse Qatar 2022.

“Mi primer mundial, muy emocionado porque bueno, era lo que venía esperando, era lo que venía luchando. Era lo que quería, lo que queríamos todos los colombianos, lo que queríamos todos los jugadores del cuerpo técnico. La verdad que es muy muy merecido, dedicarle esta victoria a todos ellos que también lo merecen”, manifestó.

“Lastimosamente, no pudimos clasificar al anterior, pero bueno, hoy nos retomamos, hoy hemos hecho unas grandes eliminatorias, clasificamos. Entonces, nada, muy agradecido, muy contento seguir de esa manera. Viene lo mejor, sé que viene lo mejor y vamos a hacer el gran papel”, agregó.

La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México se acerca cada vez más y Lucho, junto a James David Rodríguez, será la gran bandera de la Selección Colombia de Mayores.