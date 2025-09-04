¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la eliminatoria tras sellar su clasificación al Mundial?

Ya solo falta un partido para que se termine la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. La Selección Colombia, luego de varios meses sufriendo, pudo sellar este jueves su clasificación a la siguiente cita orbital gracias a la victoria ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo saltaron a la cancha con el cuchillo entre los dientes y golearon a Bolivia para conseguir su pase al siguiente Mundial. Los goles del combinado nacional fueron obra de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

Colombia's Juan Fernando Quintero (20) celebrates with teammate Johan Mojica after scoring his side's third goal against Bolivia during a World Cup 2026 qualifying soccer match at Metropolitano stadium in Barranquilla, Colombia, Thursday, Sept. 4, 2025. (AP Photo/Fernando Vergara) | Foto: AP

Con esta victoria, la tricolor llegó a 25 puntos, suficiente para decir presente en la cita orbital.

Aunque el combinado nacional ya consiguió su boleto directo para el torneo más importante del mundo a nivel de selecciones, aún queda un partido por disputar.

La selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo cerrará su participación en las clasificatorias con una visita que siempre es de mucho voltaje. La tricolor jugará en Maturín, donde enfrentará a la siempre complicada Venezuela, que irá en busca del repechaje. El clásico de la frontera se disputará el próximo martes 9 de septiembre.

Tras la victoria ante los bolivianos, el equipo de Néstor Lorenzo llegó a 25 puntos y escaló hasta la quinta posición, siendo superado por Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador.

Colombia en los Mundiales

Colombia vuelve a disputar un Mundial luego de perderse la anterior edición en Qatar 2022. Esta será la séptima vez que la tricolor participe el mejor torneo del mundo a nivel de selección, las anteriores fueron: Chile 1962, Italia 1990, USA 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

El mediocampista colombiano #10, James Rodríguez, celebra el primer gol de su equipo ante Bolivia. | Foto: AFP