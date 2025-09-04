Deportes
Tabla de posiciones en las eliminatorias sudamericanas: definidos los clasificados directos al Mundial 2026
Con Colombia a bordo, quedaron listos los seis clasificados directos al Mundial 2026. Falta definir el repechaje.
Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay son los seis clasificados directos al Mundial 2026, en las eliminatorias sudamericanas. Los cupos se definieron este jueves, 4 de septiembre, en la fecha 17 de la competencia.
Solo queda por definir el cupo al repechaje. Es una casilla para dos países que la pelearán en la última fecha: Venezuela y Bolivia.
Perú y Chile ya están eliminados de la próxima cita orbital en Norteamérica.
- Argentina | 17 PJ | +22 DG | 38 PTS
- Brasil | 17 PJ | +6 DG | 28 PTS
- Uruguay | 17 PJ | +10 DG | 27 PTS
- Ecuador | 17 PJ | +8 DG | 26 PTS
- Colombia | 17 PJ | +7 DG | 25 PTS
- Paraguay | 17 PJ | +3 DG | 25 PTS
- Venezuela | 17 PJ | -7 DG | 18 PTS
- Bolivia | 17 PJ | -19 DG | 17 PTS
- Perú | 17 PJ | -14 DG | 12 PTS
- Chile | 17 PJ | -16 DG | 10 PTS
*La tabla de posiciones podría cambiar según el resultado del Brasil vs. Chile, que va 3-0. No obstante, los seis clasificados directos no variarán.
Resultados de la fecha 17:
- Paraguay 0 - 0 Ecuador
- Argentina 3 - 0 Venezuela
- Uruguay 3 - 0 Perú
- Colombia 3 - 0 Bolivia
La fiesta es total en los países que ya aseguraron su presencia en la próxima cita orbital. Colombia, por ejemplo, regresa a un Mundial luego de ocho años de ausencia, siendo en Rusia 2018 la última vez que asistió y quedó fuera en octavos de final.
Paraguay, por su parte, celebra por lo alto el empate ante Ecuador, pues significa el punto de oro que la regresa a un Mundial. La última vez que ese seleccionado pisó una cita orbital fue en Sudáfrica 2010.
Uruguay hizo su tarea en casa: goleó a Perú, por lo que ahora centra sus esfuerzos en hacer un buen Mundial en Norteamérica.
Argentina, clasificada desde hace varias jornadas, sueña con su cuarta estrella. Ecuador y Brasil también jugaron con bastante tranquilidad esta penúltima fecha eliminatoria.
Es por la modificación de Fifa, que aumentó el Mundial 2026 a 48 cupos, que Conmebol tiene más casillas respecto a las anteriores citas orbitales.
Programación última fecha eliminatorias sudamericanas
- Martes 9 de septiembre - 6:00 p.m: Ecuador vs. Argentina
- Martes 9 de septiembre - 6:30 p.m: Chile vs. Uruguay
- Martes 9 de septiembre - 6:30 p.m: Bolivia vs. Brasil
- Martes 9 de septiembre - 6:30 p.m: Venezuela vs. Colombia
- Martes 9 de septiembre - 6:30 p.m: Perú vs. Paraguay