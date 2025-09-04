Suscribirse

Tabla de posiciones en las eliminatorias sudamericanas: definidos los clasificados directos al Mundial 2026

Con Colombia a bordo, quedaron listos los seis clasificados directos al Mundial 2026. Falta definir el repechaje.

Redacción Deportes
5 de septiembre de 2025, 1:29 a. m.
Tabla de posiciones en eliminatorias sudamericanas. Colombia clasificó al Mundial 2026.
Tabla de posiciones en eliminatorias sudamericanas. Colombia clasificó al Mundial 2026.

Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay son los seis clasificados directos al Mundial 2026, en las eliminatorias sudamericanas. Los cupos se definieron este jueves, 4 de septiembre, en la fecha 17 de la competencia.

Solo queda por definir el cupo al repechaje. Es una casilla para dos países que la pelearán en la última fecha: Venezuela y Bolivia.

Perú y Chile ya están eliminados de la próxima cita orbital en Norteamérica.

  1. Argentina | 17 PJ | +22 DG | 38 PTS
  2. Brasil | 17 PJ | +6 DG | 28 PTS
  3. Uruguay | 17 PJ | +10 DG | 27 PTS
  4. Ecuador | 17 PJ | +8 DG | 26 PTS
  5. Colombia | 17 PJ | +7 DG | 25 PTS
  6. Paraguay | 17 PJ | +3 DG | 25 PTS
  7. Venezuela | 17 PJ | -7 DG | 18 PTS
  8. Bolivia | 17 PJ | -19 DG | 17 PTS
  9. Perú | 17 PJ | -14 DG | 12 PTS
  10. Chile | 17 PJ | -16 DG | 10 PTS

*La tabla de posiciones podría cambiar según el resultado del Brasil vs. Chile, que va 3-0. No obstante, los seis clasificados directos no variarán.

Contexto: Messi llora por su último juego de eliminatorias en Argentina: reacción le da la vuelta al mundo

Resultados de la fecha 17:

  • Paraguay 0 - 0 Ecuador
  • Argentina 3 - 0 Venezuela
  • Uruguay 3 - 0 Perú
  • Colombia 3 - 0 Bolivia

La fiesta es total en los países que ya aseguraron su presencia en la próxima cita orbital. Colombia, por ejemplo, regresa a un Mundial luego de ocho años de ausencia, siendo en Rusia 2018 la última vez que asistió y quedó fuera en octavos de final.

Colombia Bolivia
Colombia vuelve al Mundial luego de ocho años de ausencia.

Paraguay, por su parte, celebra por lo alto el empate ante Ecuador, pues significa el punto de oro que la regresa a un Mundial. La última vez que ese seleccionado pisó una cita orbital fue en Sudáfrica 2010.

Uruguay hizo su tarea en casa: goleó a Perú, por lo que ahora centra sus esfuerzos en hacer un buen Mundial en Norteamérica.

Argentina, clasificada desde hace varias jornadas, sueña con su cuarta estrella. Ecuador y Brasil también jugaron con bastante tranquilidad esta penúltima fecha eliminatoria.

Lautaro Martínez también anotó gol con Argentina ante Venezuela.
Argentina quiere volver a ser campeón del mundo.

Es por la modificación de Fifa, que aumentó el Mundial 2026 a 48 cupos, que Conmebol tiene más casillas respecto a las anteriores citas orbitales.

Programación última fecha eliminatorias sudamericanas

  • Martes 9 de septiembre - 6:00 p.m: Ecuador vs. Argentina
  • Martes 9 de septiembre - 6:30 p.m: Chile vs. Uruguay
  • Martes 9 de septiembre - 6:30 p.m: Bolivia vs. Brasil
  • Martes 9 de septiembre - 6:30 p.m: Venezuela vs. Colombia
  • Martes 9 de septiembre - 6:30 p.m: Perú vs. Paraguay

