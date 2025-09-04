Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay son los seis clasificados directos al Mundial 2026, en las eliminatorias sudamericanas. Los cupos se definieron este jueves, 4 de septiembre, en la fecha 17 de la competencia.

Solo queda por definir el cupo al repechaje. Es una casilla para dos países que la pelearán en la última fecha: Venezuela y Bolivia.

Perú y Chile ya están eliminados de la próxima cita orbital en Norteamérica.

Argentina | 17 PJ | +22 DG | 38 PTS Brasil | 17 PJ | +6 DG | 28 PTS Uruguay | 17 PJ | +10 DG | 27 PTS Ecuador | 17 PJ | +8 DG | 26 PTS Colombia | 17 PJ | +7 DG | 25 PTS Paraguay | 17 PJ | +3 DG | 25 PTS Venezuela | 17 PJ | -7 DG | 18 PTS Bolivia | 17 PJ | -19 DG | 17 PTS Perú | 17 PJ | -14 DG | 12 PTS Chile | 17 PJ | -16 DG | 10 PTS

*La tabla de posiciones podría cambiar según el resultado del Brasil vs. Chile, que va 3-0. No obstante, los seis clasificados directos no variarán.

Resultados de la fecha 17:

Paraguay 0 - 0 Ecuador

Argentina 3 - 0 Venezuela

Uruguay 3 - 0 Perú

Colombia 3 - 0 Bolivia

La fiesta es total en los países que ya aseguraron su presencia en la próxima cita orbital. Colombia, por ejemplo, regresa a un Mundial luego de ocho años de ausencia, siendo en Rusia 2018 la última vez que asistió y quedó fuera en octavos de final.

Colombia vuelve al Mundial luego de ocho años de ausencia. | Foto: AP

Paraguay, por su parte, celebra por lo alto el empate ante Ecuador, pues significa el punto de oro que la regresa a un Mundial. La última vez que ese seleccionado pisó una cita orbital fue en Sudáfrica 2010.

Uruguay hizo su tarea en casa: goleó a Perú, por lo que ahora centra sus esfuerzos en hacer un buen Mundial en Norteamérica.

Argentina, clasificada desde hace varias jornadas, sueña con su cuarta estrella. Ecuador y Brasil también jugaron con bastante tranquilidad esta penúltima fecha eliminatoria.

Argentina quiere volver a ser campeón del mundo. | Foto: Getty Images

Es por la modificación de Fifa, que aumentó el Mundial 2026 a 48 cupos, que Conmebol tiene más casillas respecto a las anteriores citas orbitales.

Programación última fecha eliminatorias sudamericanas