Messi llora por su último juego de eliminatorias en Argentina: reacción le da la vuelta al mundo

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, se está viviendo un suceso que ha llamado la atención de los amantes del fútbol, en especial de aquellos que sienten gran idolatría por Lionel Andrés Messi.

El argentino, considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte, está jugando su último partido en suelo argentino por la Eliminatoria Sudamericana.

Selección Argentina en cabeza de Lionel Messi | Foto: Getty Images

Toda la afición argentina se volcó al Estadio Monumental para darle el último adiós a uno de sus máximos ídolos. Cabe destacar que Messi consiguió 3 títulos, El Mundial de Qatar 2022 y las Copa América del 2019 y 2024, en esta última derrotaron a Colombia en la gran final.

El llanto de Messi

Previo al inicio de este importante duelo, el astro argentino se mostró muy conmovido, incluso, las cámaras lograron captar al capitán con lágrimas en sus ojos mientras hacía el calentamiento precompetitivo para afrontar el duelo ante Venezuela.

Varios usuarios se han pronunciado por medio de las redes sociales, donde muestran su tristeza por la despedida de Messi, a quien consideran como un máximo ídolo.

Nadie nos preparó para este momento que estamos viviendo. Nadie nos enseñó cómo vivir sin Lionel Andrés Messi. Mira lo emocionado que está. Se nos está yendo lo más grande que tenemos y que tuvo el fútbol. Que lo parió.



pic.twitter.com/RVOkNIC7Po — 𝙅𝘿 (@JuannDis) September 4, 2025

Este es uno de los mensajes que han dejado algunos de los hinchas de Argentina y de Lionel Messi.

Qué imagen esta. Lionel Messi, llorando en el calentamiento en la previa de su último partido de eliminatorias en Buenos Aires tras 20 años de carrera en la selección.



Así duele💔. pic.twitter.com/xu5iai8V2v — Juez Central (@Juezcentral) September 4, 2025

“Ufff, esta secuencia es HERMOSA. Lionel Messi acompañado de su hijos Thiago, Mateo y Ciro en su ÚLTIMO PARTIDO OFICIAL con La Albiceleste en Argentina. Se marcha como campeón de todo, siendo amado por el pueblo argentino y acompañado de su familia. El final que el mejor de todos SIEMPRE soñó. TE LO MERECES COMO NADIE, GOAT".