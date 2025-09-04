Deportes
🔴 EN VIVO | Tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas: siga los resultados simultáneos
Conforme cambie la tabla de posiciones en las eliminatorias, respecto a los resultados simultáneos, le contamos los clasificados, eliminados y el repechaje.
Actualizaciones
4:00 p.m.:
Tabla de posiciones previa al arranque de la fecha 17
A partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana) se jugarán cuatro partidos simultáneos por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Serán duelos decisivos y, según cambien los marcadores, también cambiarán las posiciones.
Siga en vivo la tabla de posiciones en SEMANA, con la expectativa puesta en el juego de la Selección Colombia, ante Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Tabla de posiciones EN VIVO
Seis cupos directos, uno a repechaje (7) y tres eliminados. Así está la tabla de posiciones antes de que empiece la fecha 17:
- Argentina | 16 PJ | +19 DG | 35 PTS
- Ecuador | 16 PJ | +8 DG | 25 PTS
- Brasil | 16 PJ | +5 DG | 25 PTS
- Uruguay | 16 PJ | +7 DG | 24 PTS
- Paraguay | 16 PJ | +3 DG | 24 PTS
- Colombia | 16 PJ | +4 DG | 22 PTS
- Venezuela | 16 PJ | -4 DG | 18 PTS
- Bolivia | 16 PJ | -16 DG | 17 PTS
- Perú | 16 PJ | -11 DG | 12 PTS
- Chile | 16 PJ | -15 DG | 10 PTS
Argentina, Ecuador y Brasil son las tres clasificadas seguras. Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia pelean por un cupo directo, mientras Perú solo tiene posibilidades de repechaje, aunque su situación es bastante compleja. Chile, eliminada.
Partidos simultáneos
- Paraguay vs. Ecuador - 6:30 p. m.
- Argentina vs. Venezuela - 6:30 p. m.
- Uruguay vs. Perú - 6:30 p. m.
- Colombia vs. Bolivia - 6:30 p. m.
*El juego entre Brasil y Chile será a partir de las 7 p. m. (hora colombiana). La Canarinha ya está clasificada, y la roja, eliminada.
Previa de la fecha 17
Entre emociones, nostalgia y expectativa, así se desarrollará la decimoséptima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Tres clasificados, seis aún con vida y un eliminado, ese es el panorama.
Hay varios factores a tener en cuenta. Por ejemplo, Argentina tiene su último juego en Buenos Aires antes de ir a Norteamérica para defender su corona de campeón. Será la despedida de Messi, en el Monumental, por unas clasificatorias.
Ecuador y Brasil no juegan un trámite, pero tienen la tranquilidad de ya estar clasificadas a la próxima cita orbital. Su objetivo ahora será terminar lo mejor posicionados en la tabla.
Uruguay y Paraguay empatan en puntos, por lo que luchan entre sí para acabar ese trancón y asegurar matemáticamente su cupo para United 2026.
La Selección Colombia, que no gana desde octubre de 2024 (4-0 a Chile en Barranquilla) está a un triunfo contra Bolivia de volver a un Mundial tras ocho años, mientras la Verde va por el milagro a Barranquilla.
Perú y Venezuela cierran la tabla eliminatorias, y prácticamente un milagro pondría a los incas en United 2026.
El todo o nada: así es el panorama para los nueve equipos que siguen con vida. La última fecha (18) se jugará el 9 de septiembre, también con cuatro juegos simultáneos y uno a otro horario.