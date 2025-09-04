🔴 EN VIVO | Tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas: siga los resultados simultáneos

4:00 p.m.: Tabla de posiciones previa al arranque de la fecha 17

A partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana) se jugarán cuatro partidos simultáneos por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Serán duelos decisivos y, según cambien los marcadores, también cambiarán las posiciones.

Siga en vivo la tabla de posiciones en SEMANA, con la expectativa puesta en el juego de la Selección Colombia, ante Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Tabla de posiciones EN VIVO

Tabla de posiciones previa al arranque de la fecha 17

Seis cupos directos, uno a repechaje (7) y tres eliminados. Así está la tabla de posiciones antes de que empiece la fecha 17:

Argentina | 16 PJ | +19 DG | 35 PTS Ecuador | 16 PJ | +8 DG | 25 PTS Brasil | 16 PJ | +5 DG | 25 PTS Uruguay | 16 PJ | +7 DG | 24 PTS Paraguay | 16 PJ | +3 DG | 24 PTS Colombia | 16 PJ | +4 DG | 22 PTS Venezuela | 16 PJ | -4 DG | 18 PTS Bolivia | 16 PJ | -16 DG | 17 PTS Perú | 16 PJ | -11 DG | 12 PTS Chile | 16 PJ | -15 DG | 10 PTS

Argentina, Ecuador y Brasil son las tres clasificadas seguras. Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia pelean por un cupo directo, mientras Perú solo tiene posibilidades de repechaje, aunque su situación es bastante compleja. Chile, eliminada.

Partidos simultáneos

Paraguay vs. Ecuador - 6:30 p. m.

Argentina vs. Venezuela - 6:30 p. m.

Uruguay vs. Perú - 6:30 p. m.

Colombia vs. Bolivia - 6:30 p. m.

*El juego entre Brasil y Chile será a partir de las 7 p. m. (hora colombiana). La Canarinha ya está clasificada, y la roja, eliminada.

Previa de la fecha 17

Entre emociones, nostalgia y expectativa, así se desarrollará la decimoséptima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Tres clasificados, seis aún con vida y un eliminado, ese es el panorama.

Hay varios factores a tener en cuenta. Por ejemplo, Argentina tiene su último juego en Buenos Aires antes de ir a Norteamérica para defender su corona de campeón. Será la despedida de Messi, en el Monumental, por unas clasificatorias.

Será la última vez que Messi juegue un partido de eliminatorias, en Argentina, con la albiceleste. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Ecuador y Brasil no juegan un trámite, pero tienen la tranquilidad de ya estar clasificadas a la próxima cita orbital. Su objetivo ahora será terminar lo mejor posicionados en la tabla.

Uruguay y Paraguay empatan en puntos, por lo que luchan entre sí para acabar ese trancón y asegurar matemáticamente su cupo para United 2026.

La Selección Colombia, que no gana desde octubre de 2024 (4-0 a Chile en Barranquilla) está a un triunfo contra Bolivia de volver a un Mundial tras ocho años, mientras la Verde va por el milagro a Barranquilla.

Se le acabaron los ahorros a Colombia: una victoria para ir al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Perú y Venezuela cierran la tabla eliminatorias, y prácticamente un milagro pondría a los incas en United 2026.