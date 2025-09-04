Suscribirse

Argentina vs. Venezuela: canal y hora para ver la despedida de Lionel Messi desde Colombia

Aunque este partido se cruzará con el resto de la fecha 17, sí será posible verlo en vivo y gratis.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

4 de septiembre de 2025, 12:01 p. m.
BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2025/06/10: Lionel Messi of Argentina and Rodrigo De Paul of Argentina seen in action during the match between Argentina and Colombia as part of 2026 FIFA World Cup Qualifiers at Mas Monumental Stadium. Final score: Argentina 1 - 1 Colombia. (Photo by Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Lionel Messi dirá adiós ante la afición del Estadio Monumental | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Lionel Messi tendrá un partido especial contra Venezuela por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas. Aunque la selección argentina ya está clasificada al Mundial, el capitán avisó que este será su último partido oficial en casa.

“Va a ser emotivo, especial, lindo, porque es su último partido por eliminatorias. Yo voy a ser el primero que lo va a disfrutar”, destacó el técnico Lionel Scaloni en rueda de prensa.

Contexto: Fernando Batista se pronuncia antes del partido Argentina vs. Venezuela: esto dijo sobre Lionel Messi

Messi será titular contra los venezolanos y se espera que la afición le haga un homenaje a su larga trayectoria como referente de la albiceleste.

Emocionado e incluso con algunas lágrimas en sus ojos, Scaloni advirtió que posiblemente no sea el último partido de Messi en Argentina. “Ya nos encargaremos de que juegue otro, buscaremos el momento porque se lo merece”, destacó.

Lionel Messi y Lionel Scaloni con la Copa del Mundo.
Lionel Messi y Lionel Scaloni con la Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela desde Colombia?

El duelo de Argentina vs. Venezuela se disputará a las 6:30 de la tarde, es decir, a la misma hora en la que la Selección Colombia estará enfrentando a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.

Aunque los dos canales nacionales estarán transmitiendo el juego de la Tricolor, hay otras opciones para seguir la despedida de Messi.

El partido de Argentina se transmitirá en vivo a través de la app de Canal RCN y Ditu. Este servicio de streaming no tiene costo y está disponible en todo el territorio colombiano.

En dichas plataformas podrá vivir también los otros tres partidos de la fecha por las eliminatorias sudamericanas.

Contexto: Decepción para Lionel Messi en la final de la Leagues Cup: un colombiano le arruinó la noche

El primer adiós de Leo Messi

Considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, Lionel Messi disputará el último partido oficial en su tierra en la decimoséptima y penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas.

El Monumental de Buenos Aires, el estadio con más capacidad de América del Sur (85.000 espectadores), prepara una fiesta para rendir homenaje al artífice del tercer título mundial de la albiceleste, logrado en Catar 2022, en camino hacia su inevitable retiro.

Ya clasificados y con el liderato asegurado, los hombres dirigidos por Scaloni esperan arropar a su capitán, cuya presencia en el Mundial el año próximo no está asegurada, y servir de juez ante Venezuela.

La vinotinto, única selección sudamericana que nunca ha participado en la Copa del Mundo, tiene escasas chances de clasificación directa y se consuela con el hecho de conservar el séptimo puesto, que otorga pase al repechaje intercontinental.

Esta eliminatoria fue más complicada que la anterior, sin duda. Nos costó un poco más y eso quiere decir que el nivel subió, que las selecciones sudamericanas pegaron un salto y van a estar bien en el Mundial. Al final, el balance es positivo”, declaró Scaloni.

El técnico argentino agregó: “Del Mundial para acá, el equipo tuvo una línea pareja, con momentos de muy buen fútbol. Es verdad que siempre tenemos la intención de agregar cosas al equipo, de hacer algo distinto. Tenemos la tranquilidad de que cuando lo hicimos el equipo respondió”, expresó.

*Con información de la AFP.

