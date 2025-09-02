El argentino Fernando Batista, técnico de Venezuela, habló sobre Leo Messi de cara al juego por la fecha 17 de eliminatorias. Dijo que intentará arruinar la fiesta de Argentina por el último juego de la ‘pulga’ en clasificatorias sudamericanas.

“Vengo a arruinarlo (el festejo) en el buen sentido, nosotros nos estamos jugando la clasificación”, dijo Batista este martes al canal ESPN.

Argentina y Venezuela se enfrentarán el jueves en el Monumental de Buenos Aires por la última ventana de las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Norteamérica 2026, en el que probablemente sea el último partido oficial de Messi con los campeones del mundo en su país.

Por este motivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que habrá shows musicales en la previa del partido y se espera un emotivo homenaje al ídolo por parte de las 85.000 personas que colmarán el estadio.

Argentina por la despedida de su ídolo. | Foto: AFP

La albiceleste ya está clasificada al Mundial de 2026, pero Venezuela, hoy en posición de repechaje, se juega la clasificación en esta doble fecha, que cerrará de local ante Colombia el martes en Maturín.

“Se los dije a los muchachos, nosotros no vinimos a una fiesta. Vinimos a jugar algo importante”, señaló Batista. En ese sentido, el DT de la vinotinto destacó que la contundencia será vital: “Contra esta clase de selecciones no podés fallar en las oportunidades que tenés; por ahí no vas a tener 10 oportunidades, pero podés tener tres o cuatro, y ahí es donde tenés que estar preciso”, señaló.

Lista completa de convocados de Batista

Rafael Romo – CD Universidad Católica (Ecuador)

Wuilker Faríñez – Águilas Doradas (Colombia)

Alain Baroja – Club Always Ready (Bolivia)

Cristopher Varela – Deportivo La Guaira

Jon Aramburu – Real Sociedad (España)

Alexander González – CS Emelec (Ecuador)

Nahuel Ferraresi – São Paulo FC (Brasil)

Josua Mejías – Debreceni Vasutas SC (Hungría)

Jhon Chancellor – CD Universidad Católica (Ecuador)

Wilker Ángel – EC Juventude (Brasil)

Christian Makoun – PFC Levski Sofía (Bulgaria)

Carlos Vivas – CD La Equidad (Colombia)

Miguel Navarro – CA Talleres (Argentina)

Ronald Hernández – Atlanta United FC (Estados Unidos)

Carlos Faya – Deportivo La Guaira

José Martínez – SC Corinthians (Brasil)

Tomás Rincón – Santos FC (Brasil)

Cristian Cásseres – Toulouse FC (Francia)

Daniel Pereira – Austin FC (Estados Unidos)

Jorge Yriarte – WKS Śląsk Wrocław (Polonia)

Eduard Bello – Universidad Católica (Chile)

David Martínez – Los Angeles FC (Estados Unidos)

Jefferson Savarino – Botafogo (Brasil)

Telasco Segovia – Inter Miami CF (Estados Unidos)

Yeferson Soteldo – Fluminense FC (Brasil)

𝐋𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 🇻🇪



Estos son los seleccionados por el DT Fernando Batista para enfrentar a Argentina y Colombia en las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.



𝐒𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐬 𝐒𝐈𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 🫂… pic.twitter.com/TTGipQ4S6t — La Vinotinto (@SeleVinotinto) August 27, 2025

Gleiker Mendoza – FC Kryvbas (Ucrania)

Jhon Murillo – América de Cali (Colombia)

Matías Lacava – Ulsan Hyundai (Corea del Sur)

Salomón Rondón – Real Oviedo (España)

Kevin Kelsy – Portland Timbers (Estados Unidos)

Josef Martínez – SJ Earthquakes (Estados Unidos)