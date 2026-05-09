Golpe durísimo para la Selección Colombia: pierde ante Venezuela y se apaga el sueño mundialista de Marruecos

La Selección Colombia Femenina Sub 17 cumplió en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay y vivió una jornada difícil tras caer derrotada frente a su similar de Venezuela en el estadio Ameliano, en la ciudad paraguaya de Villeta. El resultado 1-0 no solo representa una pérdida de puntos, sino el fin definitivo de una ilusión: el combinado nacional ha quedado oficialmente fuera de la Copa del Mundo de Marruecos.

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El encuentro fue disputado con una intensidad propia de un clásico regional. Mostró a una Colombia nerviosa y carente de ideas en el último cuarto de cancha. A pesar de mantener la posesión del balón durante gran parte del primer tiempo, la falta de profundidad fue evidente. Por su parte, la Selección Venezuela ejecutó un plan táctico impecable y administró la ventaja hasta el final, cerrando espacios y apostando por transiciones rápidas que incomodaron constantemente la defensa colombiana.

El momento definitivo llegó en la segunda mitad. Tras un desajuste en la marca tras un tiro de esquina en el minuto 75, el conjunto vinotinto logró conectar un remate certero de Andrea Suárez que puso el 1-0 definitivo en el marcador. A partir de ese instante, la desesperación se apoderó de las jugadoras colombianas, que buscaron el empate más con ímpetu que con fútbol ordenado.

Los cambios realizados desde el banquillo no surtieron el efecto esperado en Colombia y el cronómetro se convirtió en el peor enemigo de un equipo que veía cómo se le escapaba la clasificación de las manos.

María Alejandra Baldovino disputa un balón en el partido contra Venezuela. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Era muy importante ganar, para alcanzar el anhelado cupo mundialista. Pero con este resultado, todo está en contra de la Selección Colombia, pues queda sin posibilidades reales de alcanzar los puestos que otorgan un boleto al Mundial Sub 17 Femenino que se jugará en Marruecos en noviembre 2026. Venezuela, por su parte, sí clasifica a la Copa del Mundo.

Colombia no va al Mundial de Marruecos

La eliminación de Colombia supone un golpe devastador para la afición, las jugadoras y el cuerpo técnico, especialmente considerando las expectativas que se habían generado en torno a este proceso. No solo para ellos, sino que el golpe se siente muy fuerte en los planes de la Federación Colombiana de Fútbol y sus ambiciosos crecimientos en cada una de las categorías.

La ausencia en el Mundial de Marruecos, una cita que muchos daban por confirmada para Colombia, obligará a una reestructuración profunda en el seno de la Federación y en el trabajo en las categorías menores en el fútbol femenino. Así se cierra un ciclo donde el talento individual no fue suficiente para consolidar un juego colectivo sólido.

Por otra parte, Venezuela celebra un triunfo histórico que refuerza su crecimiento en estas categorías.

Colombia inicia un periodo de autocrítica, preguntándose en qué momento se perdió el rumbo hacia la máxima cita del balompié global. El sueño se ha apagado. La final del Sudamericano la disputan Argentina vs. Brasil, ambos clasificados al Mundial.