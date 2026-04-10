Triunfo de oro de la Selección Colombia ante Venezuela para escalar en la Liga de Naciones: así va la tabla

La Selección Colombia Femenina hizo respetar la casa y sacó una victoria de oro en la Liga de Naciones que da cupos para el Mundial de Brasil el próximo año. El equipo encabezado por Linda Caicedo y Leicy Santos fue superior a las venezolanas y sacó un triunfo tras un 2-1 en el marcador y con las gradas de amarillo.

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Un partido en el que Venezuela dio la pelea y asustó a Colombia con un gol que puso a las colombianas contra las cuerdas, pero la demora era que las estrellas en ataque se sincronizaran para dominar la pelota y básicamente mantener el ritmo del juego hasta que llegó el segundo a través de un remate de Gisela Robledo.

De esta manera, la Selección Colombia Femenina escala en la tabla de posiciones y sueña con el cupo al Mundial de Brasil. La victoria cae como un bálsamo, además porque le ganó a un rival directo en la Liga de Naciones, pues Venezuela se mueve por la zona alta de la tabla de posiciones.

Tabla de la Liga de Naciones. Foto: Conmebol

Por ahora, la Tricolor se ubica en la segunda posición tras cuatro partidos jugados y sueña con el cupo a Brasil, escolta a la Selección Argentina, que es líder con el mismo puntaje y gran candidata para ganar la Liga de Naciones.

Perú y Paraguay levantan cabeza

Por otra parte, Perú y Paraguay recibieron un golpe de adrenalina y resucitaron tras conseguir victorias en la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina, en la cual Ecuador y Uruguay naufragaron.

Los triunfos de los elencos peruano y paraguayo reacomodaron la mitad de la tabla de posiciones. Ambos podrían aún pelear por un puesto hacia un repechaje intercontinental. Cabe recodar que la Liga de Naciones entrega dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, el primero que se jugará en Latinoamérica.

En el inicio de la jornada, la Selección Perú Femenina se impuso 2-1 a Uruguay con las anotaciones de Alesia García (33′) y Sandra Arévalo (71′). Este era un partido determinante para las uruguayas, que en cinco fechas no han encontrado las herramientas para afinar la máquina y despegar del fondo de la tabla. La Celeste jugó con diez en la cancha tras la expulsión de Laura Felipe (45+3’).

A esto se suma que con el triunfo de Paraguay 2-0 sobre Ecuador, las guaraníes subieron al quinto lugar y Perú quedó sexto. El técnico interino Herminio Barrios le cambió la cara las paraguayas. El viernes fue un equipo superior, aguerrido y ordenado para neutralizar a las tricolores en Asunción.