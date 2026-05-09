La polémica entre la influenciadora Alexa Torres y su expareja, Jhorman Toloza, sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera que ella inició acciones legales en su contra.

En medio de la controversia, el hombre volvió a aparecer en redes sociales, lo que ha reavivado la conversación en el mundo del entretenimiento digital colombiano.

Particular reacción de expareja de Alexa Torrex tras imágenes de cómo quedó destruido el apartamento donde vivían

Controversia entre Alexa Torres y su expareja: nuevas revelaciones sobre su separación

La controversia entre la creadora de contenido Alexa Torres y su expareja, Jhorman Toloza, sigue generando atención en redes sociales luego de que se conociera que ella habría iniciado acciones legales tras presuntos daños en su vivienda.

En este contexto, según información de Noticias RCN, Jhorman Toloza volvió a tener actividad en su cuenta de Instagram, donde compartió contenido relacionado con cambios en su vida personal.

En sus historias habría publicado imágenes de lo que serían nuevas pertenencias para su lugar de residencia, material que posteriormente fue replicado por usuarios en redes sociales y portales de entretenimiento.

En dichas publicaciones, la expareja de la influenciadora también compartió una reflexión sobre su proceso personal y las críticas recibidas en redes sociales.

Aunque el contenido original ya no se encuentra disponible en la plataforma, por tratarse de historias de Instagram, muchos usuarios interpretaron esto como una forma de mostrar un nuevo comienzo tras la polémica.

Jhorman Toloza reapareció en redes sociales tras conocerse las acciones legales interpuestas por Alexa Torres Foto: Foto: historias Instagram @ jhormantol

Mientras algunos seguidores interpretaron el mensaje como una forma de defensa personal y reconstrucción tras la ruptura, otros cuestionaron el momento en que fue compartido, teniendo en cuenta la polémica legal en curso.

La relación entre ambos ya había sido foco de atención mediática desde su participación en el reality La Casa de los Famosos Colombia, donde su vínculo sentimental y posterior separación se convirtió en uno de los temas más comentados del programa.

Desde entonces, cada nuevo episodio ha mantenido el interés del público y de los seguidores del entretenimiento digital.

Por ahora, no se han conocido nuevos pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades ni declaraciones adicionales de los involucrados frente al proceso legal, mientras el caso continúa generando conversación en redes sociales.