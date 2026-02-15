Adiós a Jay: tensión, pruebas y nominaciones marcaron la semana en La casa de los famosos 3

Los nominados de esta semana: Manuela Gómez, Juan Palau, Eidevin, Alejandro Estrada, Maiker, Jay Torres y Beba. se preparan para enfrentar los momentos más tensos de la temporada.

Juan Palau, Alejandro Estrada y Eidevin fueron nominados por sus compañeros tras haber obtenido la mayoría de banderas.

Beba quedó nominada por los líderes de la semana, Alexa Torrex y Juanse Laverde, donde en realidad ella fue quien tomó la decisión tras haberlo acordado.

Jay Torres y Maiker fueron nominados por el público luego de haber obtenido el menor porcentaje de apoyo de los televidentes.

Por su parte, Manuela Gómez quedó nominada por El Jefe luego de haberse movido en el ‘congelado’ en el que recibió la visita de su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo, quien le pidió matrimonio.

Los líderes de la semana Alexa Torrex y Juanse Laverde tenían como parte de sus beneficios el poder de la salvación, el cual conservaron tras ganar la prueba en la noche de este jueves 12 de febrero contra Valentino y Beba, quienes fueron los dos elegidos por parte de su equipo Calma.

Pese a sus diferencias, Juanse Laverde decidió salvar a Valentino.

Colombia eligió entre los nominados, dándo la oportunidad de que varios famosos pudieran seguir detrás de la gran final Foto: Captura de pantalla RCN La casa de los famosos 3

Así fue la noche de eliminación en la Casa de los famosos 3

Esta semana, aunque la mecánica de parejas sigue siendo parte del juego, la eliminación se decide principalmente por el desempeño individual dentro de cada dúo y el apoyo del público.

Esto significaba que no necesariamente toda la pareja salía, si uno de sus integrantes recibía menos votos. Así cada quien enfrenta su riesgo individual lo que hizo de la gala algo especialmente emocionante.

Todo estaba listo para la eliminación del domingo 15 de febrero, una noche en la que el público tendría la última palabra para decidir quién abandonaría la competencia.

Pero antes de enfrentar el veredicto, los famosos compartieron el Brunch, un desayuno que combinó confesiones estrategias y dejó al descubierto las rivalidades de la casa, dejando claro que nada pasa inadvertido.

El Posicionamiento, como siempre, estuvo acompañado por un ambiente de tensión y por decisión de la casa, el famoso que debía abandonar el juego serían Alejandro y Jay.

Cuando llegó la noche, la tensión subió con el posicionamiento, la actividad previa a cada eliminación donde cada celebridad señala a quién votaría y explica sus motivos sin filtros.

Fue allí donde se marcaron las parejas más vulnerables, mientras los nervios y las miradas lo decían todo.

Finalmente, llegó el momento de la verdad. En la sala, Carla y Marcelo dieron los porcentajes finales, y los primeros en respirar tranquilos fueron Manuela con un 28.68% y Eidevin con un 20.17%.

Los siguientes famosos en regresar a la casa fueron Alejandro con un 16.57% y con un % respectivamente.

Poco después se salvó Beba con un porcentaje de 13.11%, seguida de Juan Palau con un 7.75% dejando a todos expectantes.

El siguiente concursante salvado con un porcentaje de 7.18% fue Maiker, contra 6. 55% de Jay quien le dijo adiós al concurso, un giro que y generó reacciones inmediatas entre los demás participantes.

Antes de despedirse, el eliminado tuvo una última misión: elegir quién quedaría en la placa de nominados de la próxima semana.

Su elección recayó en Campanita lo que asegura que la intriga y las estrategias e intrigas se van a seguir moviendo durante los próximos días.