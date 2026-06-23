Jaime Bayly habló de las elecciones 2026 en Colombia y reaccionó a la victoria de Abelardo De La Espriella: “Tocaba un cambio”

Las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Colombia se llevaron a cabo el pasado 21 de junio y arrojaron el primer resultado por el preconteo. Las cifras plasmaron que Abelardo De La Espriella es el ganador, sumando un sólido apoyo del país.

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Ante esta noticia, distintas figuras decidieron reaccionar y comentar, tal y como fue el caso de Jaime Bayly. El escritor grabó un video y lo publicó, expresando su pensar de lo ocurrido en la jornada electoral.

“De momento, la distancia que supera Abelardo de Cepeda es inferior a un punto porcentual. En términos de votos, De La Espriella le lleva a Cepeda casi 250.000 votos, es decir, casi 13 millones de votos”, dijo al inicio.

“En la historia contemporánea de la política colombiana, tal parece que esta ha sido la elección más reñida. Recuerden que en la primera vuelta Abelardo le sacó como 600.000 votos a Iván Cepeda. Hace cuatro años, Petro ganó la presidencia por una diferencia de 700.000 votos”, recordó.

Bayly indicó que esta era la muestra de lo reñida que estaba la escena política en el país, comparando lo que sucedía en Perú, donde la diferencia era más cerrada (30.000 o 40.000 votos).

“No es solo la elección presidencial más reñida de Colombia, es la primera vez que un candidato gana, si en efecto se confirma que ganó, con menos de la mitad de los votos. Petro, de momento, mal perdedor, ha dicho que no se puede proclamar quién es el ganador, que la diferencia es minúscula y que han ocurrido muchas irregularidades. Pide que no se anuncie todavía que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente”, señaló, mencionando la reacción de Gustavo Petro.

El presentador también señaló que creía que se confirmaría el triunfo de Abelardo De La Espriella con el escrutinio, siendo una buena noticia para Colombia en el cambio que se esperaba tras el mandato de la izquierda.

“Yo creo que se va a confirmar que Abelardo ha ganado. ¿Es una buena noticia para los colombianos? Me parece que sí. Ya gobernó la izquierda (...) los últimos cuatro años ha gobernado la izquierda con Petro... tocaba un cambio, me parece. Petro no ha sido un gran presidente. Cepeda era un muy buen candidato, pero yo me he pasado la campaña entera diciendo que Abelardo era un mucho mejor candidato, mejor candidato que Paloma Valencia”, comentó.

“Si se confirma el triunfo de Abelardo, a quien conozco y he entrevistado, y por quien tengo simpatía (...) desde aquí mis saludos y felicitaciones, espero que haga un gran trabajo”, agregó, dirigiéndose al abogado.