Posible rival de Colombia en el Mundial 2026: Croacia y Panamá se sacaron chispas y mueven la tabla del grupo L

El grupo L del Mundial 2026 cumplió la segunda fecha y se ratifica el despertar de la Selección Croacia, que sufrió más de la cuenta ante Panamá en el juego que se disputó en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Los croatas se presentaron a este choque luego de tener un debut para el olvido ante Inglaterra, que les anotó cuatro goles.

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Los europeos se quedaron con la victoria por la mínima diferencia, gracias a un gol de Ante Budimir al minuto 54. Esto fue suficiente para sumar los primeros tres puntos en el grupo L y quedar cerca de la clasificación a la siguiente ronda.

Eso sí, Croacia sufrió más de la cuenta con una aguerrida Panamá, que hasta el último momento intentó el empate para seguir con vida en la Copa del Mundo.

Precisamente, la Selección Panamá vive esta dolorosa eliminación, pues no suma puntos y tiene -2 en la diferencia de gol, lo que no le da chances para seguir.

En su debut, los panameños perdieron en el último minuto con Ghana y ahora les cae un durísimo golpe de Croacia. Estas caídas dejan a los panameños con las maletas casi listas, pues deben enfrentar a Inglaterra en la última fecha y dirán adiós de tierras norteamericanas.

Posible rival de Colombia en el grupo L

Por ahora, el segundo en esta zona de competencia es la Selección Ghana, que sorpresivamente ocupa el lugar en el que muchos veían a Croacia en la previa.

El conjunto africano sorprende con cuatro puntos en la tabla ya que, después de ganarle a Panamá, tuvo fortaleza y aguantó a Inglaterra para firmar un 0-0, dejando un sabor de derrota en los ingleses.

Pese al empate, Inglaterra sigue líder por la diferencia de gol ante los africanos. Por ahora, Croacia es tercero con tres puntos, dejando todo para la definición de la última fecha, donde Ghana se verá la cara con los croatas y seguramente definirán el segundo lugar.

Por su parte, los ingleses esperan superar a la eliminada Panamá y así ratificar el primer puesto, ojalá con goles de Harry Kane para escalar en la tabla de goleadores.

El primero y el segundo del grupo L serán rivales a la inversa de los del grupo K. Por ejemplo, si la Selección Croacia es segunda y Colombia líder, serán rivales en la siguiente ronda. Si Portugal hace lo propio y queda como número uno e Inglaterra no puede y queda de escolta, les tocaría verse en dieciseisavos de final.