La Selección Noruega sigue un gran camino en el Mundial 2026 y con su estrella Erling Haaland en zona ofensiva cualquier cosa puede pasar. Por la segunda fecha de la fase de grupos, los noruegos enfrentaron a Senegal en Nueva Jersey y hubo cinco goles en el duelo, además de clasificar a la siguiente ronda de forma anticipada.

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Ya en el entretiempo, Noruega iba ganando tras un gol de Marcus Holmgren Pedersen al minuto 43. Era cuestión de tiempo para ver el show de Erling Haaland y la segunda parte fue todo para él, más allá de que Senegal descontó a través de Ismaïla Sarr al 53′ y 90+3′ para el 3-2 definitivo.

Los ‘Vikingos’ siguieron viendo la luz gracias al doblete de Erling Haaland ante el equipo africano. El delantero estrella del Manchester City ve unas grandes posibilidades y responde con otros dos goles, tal como sucedió en el duelo ante Irak en el debut.

Haaland marcó sobre el minuto 48′ y luego 10 minutos después firmó un gran doblete tras magistral definición donde dio cátedra de cómo se debe mover un delantero en el área rival para rematar de primera. En apenas dos partidos, ya suma cuatro anotaciones y se mentaliza en dar el golpe en la tabla de goleadores del torneo.

Por otra parte, Noruega sigue el paso firme en el Mundial 2026 más allá del susto que le pegó Senegal en el final. Con 6 puntos empata a Francia, pero pierde el primer lugar por diferencia de gol. Franceses y noruegos sentenciaron el Grupo I y dejan a Irak y Senegal sin puntos y prácticamente eliminadas.

Haaland se codea con Messi y Mbappé

Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con cinco goles y con cuatro le siguen Haaland y Mbappé. El alemán Denis Undav tiene tres, los mismos que el canadiense Jonathan David.

Lionel Messi (Argentina) — 5 goles

(Argentina) — Erling Haaland (Noruega) — 4 goles

(Noruega) — Kylian Mbappé (Francia) — 4 goles

(Francia) — Deniz Undav (Alemania) — 3 goles

(Alemania) — Jonathan David (Canadá) — 3 goles

(Canadá) — Harry Kane (Inglaterra) — 2 goles

(Inglaterra) — Vinicius Júnior (Brasil) — 2 goles

(Brasil) — Matheus Cunha (Brasil) — 2 goles

(Brasil) — Kai Havertz (Alemania) — 2 goles

(Alemania) — Folarin Balogun (Estados Unidos) — 2 goles

Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi Foto: Fotos: Getty Images

Hay mucha expectativa por el delantero noruego en la Copa del Mundo, pues al final ante Senegal tuvieron muchos problemas defensivos y mientras él responde con goles, sus compañeros ceden en la zona ofensiva.