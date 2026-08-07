Alexis Henríquez le respondió a Carlos Antonio Vélez: ventiló la reacción de los jugadores

En Atlético Nacional hay molestia por las últimas declaraciones de Carlos Antonio Vélez en su columna de Palabras Mayores. Además del comunicado oficial emitido el pasado miércoles, también se pronunció Alexis Henríquez, asistente técnico de Lucas González.

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Según sus palabras, los jugadores “están ofendidos” por las críticas que recibió Edwin Cardona y los futbolistas más veteranos de la plantilla. “Los muchachos están ofendidos porque le están quitando el valor que ellos se merecen de jugar a las 3:45, con un calor impresionante y esa humedad como estaba”, indicó.

Vélez cuestionó la decisión del cuerpo técnico de Atlético Nacional por alinear a varios jugadores experimentados contra Jaguares y dejar en el banquillo, entre otros, a Juan Manuel Rengifo. Al día siguiente señaló a Edwin Cardona como el “jefe de los bandidos” y le dijo que “tiene aserrín en la cabeza”.

Dichas declaraciones fueron mal recibidas dentro del camerino verdolaga. Jorman Campuzano publicó una historia con las iniciales de Carlos Antonio Vélez y el club terminó sacando un comunicado oficial citando fragmentos de la columna de opinión.

“Los muchachos están bastante enojados la verdad y por eso creo que lo que hace Jorman es normal. Si hablan de mí y me nombran, yo también salgo a responder. Eso se pasa de la falta de respeto hacia un futbolista que lleva muchos años en la profesión”, respondió Henríquez.

Atlético Nacional venció a Jaguares en Montería, partido que se vio empañado por enfrentamientos entre hinchas del conjunto antioqueño. Los goles fueron obra de Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Ocho de los once jugadores que salieron en la nómina titular tenían 30 o más años de edad. Los únicos por debajo de ese rango eran Simón García, Marlos Moreno y Andrés Sarmiento.

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Juan Manuel Rengifo, mediocampista revelación de Atlético Nacional, estuvo en el banquillo esperando por su oportunidad. Dicha suplencia estaría asociada a una oferta del exterior que se está analizando por la junta directiva.

Todo era alegría en el camerino del verde paisa, hasta que las declaraciones de Carlos Antonio Vélez calentaron los ánimos.

Edwin Cardona en el partido de Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba. Foto: Colprensa

Alexis Henríquez agregó que “los jugadores esperan que hablen del juego. Si les va bien, si les va mal o si no te gusta como juega el jugador eso es gusto personal. Meterse en el tema de edad, que manda en el grupo... Eso es una falta de respeto no solamente con los jugadores, con el club, sino también con nosotros que estamos empezando en esta profesión (como DT)”.

“Me parece que eso es de mal gusto”, terminó el exdefensor que ganó Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016 y sabe de sobra el sentir del plantel ante situaciones similares.